Αλβανία: Τεταμένη η κατάσταση στα Τίρανα - Έκκληση για διάλογο απευθύνει ο Ράμα

Κάλεσμα για νέα συγκέντρωση, σήμερα 10η ημέρα των κινητοποιήσεων, προκειμένου να εμποδίσουν τους βουλευτές να εισέλθουν στο κοινοβούλιο της Αλβανίας για την συνεδρίαση της Πέμπτης, απευθύνουν οι διαδηλωτές έξω από το κτήριο στις 10:00 τοπική ώρα.

Ωστόσο, και για τρίτη ημέρα ο πρωθυπουργός Ράμα απευθύνει έκκληση για διάλογο προς τους διαδηλωτές.

Εξω απο το γραφειο του σημερα τοποθετήθηκαν πέτρινα παγκάκια που είχαν χρησιμοποιήσει για οδοφράγματα οι φοιτητές πάνω στα οποία υπάρχει ένα χαρτί όπου αναγράφεται η λέξη "Διάλογος".

Τις δύο προηγούμενες ημέρες τις καρέκλες διαλόγου είχαν καταστρέψει οι διαδηλωτές ως απάντηση στο αίτημά του.

Η συνεδρίαση της βουλής της περασμένης Πέμπτης είχε αναβληθεί λόγω των βίαιων επεισοδίων . Σήμερα, αναμένεται να κυριαρχήσουν κατά την συνεδρίαση οι διαδηλώσεις και οι αντιδράσεις της αστυνομίας, καθώς όπως έγινε γνωστό το Δημοκρατικό Κόμμα της αντιπολίτευσης, κατέθεσε επείγουσα επερώτηση προς τον υπουργό Εσωτερικών Έρβιν Ντέμο για το ζήτημα.

Η αγορά στα Τίρανα φαίνεται να επανέρχεται, οι τράπεζες από χθες ξεκίνησαν την επαναλειτουργία τους το ίδιο και οι επιχειρήσεις που είχαν κατεβάσει ρολά λόγω των καταστροφών και των εμπρησμών τις πρώτες ημέρες των διαδηλώσεων.

Χθες το βράδυ ,μετά από ώρες ηρεμίας χωρίς επεισόδια μικρές ομάδες κουκουλοφόρων εμφανίστηκαν και πάλι στον κεντρικό δρόμο «Μαρτύρων του Έθνους» και άρχισαν να πετούν μολότοφ γύρω από το γραφείο του πρωθυπουργού και στις επιχειρήσεις που βρίσκονται κοντά στους δίδυμους πύργους των Τιράνων.

Στη συνέχεια άρχισε ο πετροπόλεμος με την αστυνομία, η οποία έκανε ρίψεις νερού για να τους διαλύσει.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παρέμειναν σε επιφυλακή, καθώς η κατάσταση παραμένει τεταμένη.

Ο Αλβανός πρόεδρος Μπαϊράμ Μπεγκάι , όπως αναφέρουν διπλωματικές πηγές, είχε ξεχωριστές συναντήσεις με τους πρέσβεις την Ηνωμένων Πολιτειών και χωρών της Ε.Ε, ωστόσο δε έχει γίνει γνωστό το περιεχόμενο των συνομιλιών του.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός Εντι Ράμα αναχώρησε χθες το βράδυ για το Μαυροβούνιο προκειμένου να παραστεί στην Διάσκεψη Ηγετών της Διαδικασίας του Βερολίνου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ