Γαλλία: 142 προσαγωγές και 126 συλλήψεις στις διαδηλώσεις στο Παρίσι

Συνολικά 142 άνθρωποι προσήχθησαν, εκ των οποίων οι 126 τέθηκαν υπό κράτηση, στο περιθώριο των διαδηλώσεων του Σαββάτου στο Παρίσι για την αγοραστική δύναμη και την υπεράσπιση των δημοσίων υπηρεσιών, όπως ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπος της διεύθυνσης της αστυνομίας.

"Η διαδήλωση πραγματοποιήθηκε χθες με έναν αριθμό διαδηλωτών αντίστοιχο εκείνου της περασμένης εβδομάδας. αντίθετα σε συνθήκες ασφαλείας (...) διαμετρικά αντίθετες", διευκρίνισε η Ελέν Ντενεσέρ μιλώντας στη δημόσια ραδιοφωνία France Info.

"Οι δυνάμεις" ασφαλείας που κινητοποιήθηκαν "επέτρεψαν ακριβώς να προστατευθούν στον μέγιστο βαθμό τα καταστήματα", συνέχισε.

"Δυστυχώς, ένα κατάστημα υπέστη βίαιη παραβίαση και κλοπές. Ένα άλλο υπέστη ζημιές, όμως η γρήγορη δράση των δυνάμεων της τάξης --επρόκειτο για αντιπροσωπεία αυτοκινήτων-- επέτρεψε να προστατευθεί και εμπόδισε τα| άτομα να εισέλθουν στην αντιπροσωπεία". δήλωσε η Ελέν Ντενεσέρ, κάνοντας λόγο για παρουσία "500 ταραχοποιών" στο τέλος της πορείας.

"Οι πορείες εξελίχθηκαν καλά", εκτίμησε χθες βράδυ ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές, κάνοντας ωστόσο λόγο για "πολλά" έκτροπα και σχεδόν 1.000 προσαγωγές.

Συγκρούσεις ξέσπασαν σε πολλές πόλεις, μεταξύ των οποίων το Παρίσι, η Μασσαλία, το Μπορντό, η Τουλούζη και η Τουρ μεταξύ άλλων, ανάμεσα σε διαδηλωτές και στις δυνάμεις της τάξης που απάντησαν κάνοντας χρήση δακρυγόνων.

Στο Παρίσι "όλη η διαδήλωση εκτυλίχθηκε καλά", εκτίμησε η Ελέν Ντνενεσέρ και "η διασπορά εξελίχθηκε πολύ καλά". Όμως περίπου "500 ταραχοποιοί στο τέλος της πορείας (...) ειπιδίωξαν να επιτεθούν στις δυνάμεις της τάξης και να επιτεθούν σε περιουσίες, πέριξ της πορείας". είπε.

ΑΠΕ-ΜΠΕ