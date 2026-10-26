Φον ντερ Λάιεν και Μακρόν χαιρετίζουν τη νίκη Λούλα στη Βραζιλία

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συνεχάρη σήμερα τον «φίλο» της Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα για την επανεκλογή του χθες, Κυριακή, λέγοντας ότι «η δημοκρατία και η πολυμέρεια νίκησαν στη Βραζιλία» στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών.

«Η σύμπραξη ανάμεσα στην Ευρώπη και τη Βραζιλία πηγαίνει πολύ καλά», έγραψε στο X. «Θα παραμείνουμε στο πλευρό σας τα χρόνια που έρχονται. Μαζί θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για ελεύθερο και ανοιχτό εμπόριο. Μια παγκόσμια τάξη βασισμένη σε κανόνες. Και ισχυρές φιλοδοξίες για το κλίμα μας», πρόσθεσε η πρόεδρος του εκτελεστικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη νίκη του αριστερού αρχηγού του κράτους στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών με αντίπαλο τον συντηρητικό Φλάβιο Μπολσονάρου.

Εξάλλου από το Παρίσι, ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν συνεχάρη σήμερα τον Λούλα για την επανεκλογή του και τον κάλεσε να θέσει «τη φιλία ανάμεσα στις δύο χώρες μας στην υπηρεσία ενός πιο δίκαιου κόσμου» ενώπιον των «μεγάλων προκλήσεων του καιρού μας».

«Η Γαλλία και η Βραζιλία έχουν πολλά να οικοδομήσουν μαζί», υπογράμμισε ο γάλλος πρόεδρος μέσω του X.

ΑΠΕ-ΜΠΕ