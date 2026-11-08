Αίγυπτος: Τουλάχιστον επτά νεκροί και 112 τραυματίες από σύγκρουση δύο επιβατικών τρένων

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και 112 τραυματίστηκαν από τη σύγκρουση δύο επιβατικών αμαξοστοιχιών σήμερα περίπου 76 χλμ. νότια του Καΐρου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε το αιγυπτιακό υπουργείο Υγείας.

Η κρατική αρχή σιδηροδρόμων ανακοίνωσε ότι ένα τρένο που εκτελούσε δρομολόγιο από τη Γκίζα προς το Φαγιούμ προσέκρουσε στο πίσω μέρος μιας άλλης αμαξοστοιχίας, η οποία κατευθυνόταν από το Κάιρο προς το Ασουάν, εκτροχιάζοντας πολλά βαγόνια.

Συνεργεία έκτακτης ανάγκης επιχειρούν να απομακρύνουν τα συντρίμμια ώστε να αποκατασταθεί η κυκλοφορία στη σιδηροδρομική γραμμή Κάιρο-Άνω Αίγυπτος, τόνισε η σιδηροδρομική αρχή, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει πόσο χρόνο θα χρειαστεί για να ολοκληρωθούν οι εργασίες.

Ο πρόεδρος Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι διέταξε τη διεξαγωγή ταχείας έρευνας και δήλωσε ότι όποιος κριθεί υπεύθυνος για αμέλεια θα πρέπει να λογοδοτήσει.

Η εισαγγελία της Αιγύπτου ανακοίνωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για τον προσδιορισμό των τεχνικών αιτιών που οδήγησαν στη σύγκρουση.

Η Αίγυπτος διαθέτει ένα από τα παλαιότερα και μεγαλύτερα σιδηροδρομικά δίκτυα στην περιοχή και τα δυστυχήματα είναι συχνά, παρόλο που η κυβέρνηση επενδύει δισεκατομμύρια αιγυπτιακές λίρες για τον εκσυγχρονισμό του δικτύου.

Στη χειρότερη σιδηροδρομική τραγωδία στην ιστορία της χώρας, το 2002, μια πυρκαγιά ξέσπασε σε επτά βαγόνια μιας επιβατικής αμαξοστοιχίας, με απολογισμό τουλάχιστον 360 νεκρούς.

ΑΠΕ-ΜΠΕ