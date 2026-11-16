Ο Ρόμπερτ Πάτινσον ανακοινώθηκε τη Δευτέρα ως ο νέος Τζέιμς Μποντ, γεγονός που τον καθιστά τον έβδομο ηθοποιό στην ιστορία που ενσαρκώνει τον εμβληματικό Βρετανό κατάσκοπο.

Πρόκειται για τον πρώτο ηθοποιό που αναλαμβάνει τον ρόλο μετά την εξαγορά του δημοφιλούς κινηματογραφικού franchise από την Amazon MGM.

Η επιλογή του Ρόμπερτ Πάτινσον ανακοινώνεται έπειτα από τη μεγαλύτερη περίοδο απουσίας του Τζέιμς Μποντ από τη μεγάλη οθόνη, βάζοντας τέλος σε χρόνια σεναρίων και εικασιών σχετικά με τον ηθοποιό που θα διαδεχθεί τον Ντάνιελ Κρεγκ στον εμβληματικό ρόλο.

Η ανακοίνωση έρχεται πέντε χρόνια μετά την κυκλοφορία του «No Time to Die» (2021), της πρώτης ταινίας στην 64χρονη ιστορία του Τζέιμς Μποντ στη μεγάλη οθόνη που ολοκληρώθηκε με τον θάνατο του ήρωα.

Ο θρυλικός πράκτορας, ωστόσο, ετοιμάζεται να επιστρέψει με την 26η ταινία της σειράς, τη σκηνοθεσία της οποίας θα αναλάβει ο Ντενί Βιλνέβ.

Οι επικρατέστεροι υποψήφιοι για τον ρόλο

Το όνομα του Ρόμπερτ Πάτινσον προστέθηκε σχετικά πρόσφατα στη λίστα των υποψηφίων για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ, μετά την αποκάλυψη ότι είχε περάσει από σχετική διαδικασία δοκιμαστικών. Ανάμεσα στους ηθοποιούς που φέρονται να διεκδίκησαν επίσης τον ρόλο ήταν οι Κάλουμ Τέρνερ, Τζος Ο'Κόνορ, Τζακ Λόουντεν και Νίκολας Χουλτ.

Παρότι όλα έδειχναν ότι οι παραγωγοί θα κατέληγαν στην επιλογή ενός νεότερου ηθοποιού, με μικρότερη αναγνωρισιμότητα, τελικά προτίμησαν έναν από τους πιο καταξιωμένους πρωταγωνιστές της γενιάς του.

Σε ηλικία 40 ετών, ο Πάτινσον θεωρείται σχετικά μεγάλος για να αναλάβει για πρώτη φορά τον ρόλο του 007. Παράλληλα, αυτή την περίοδο βρίσκεται στα γυρίσματα της δεύτερης ταινίας «The Batman», στην οποία ενσαρκώνει τον εμβληματικό ήρωα της DC.

Ο Πάτινσον έχει ήδη πρωταγωνιστήσει σε τρία μεγάλα κινηματογραφικά franchise: τα «The Batman», «Twilight» και «Harry Potter». Μετά την επιτυχία που γνώρισε μέσα από το «Twilight», ωστόσο, επέλεξε να ακολουθήσει μια διαφορετική καλλιτεχνική πορεία, συμμετέχοντας κυρίως σε ανεξάρτητες παραγωγές και συνεργαζόμενος με σημαντικούς σκηνοθέτες.

Στις ταινίες που ξεχωρίζουν από αυτή την περίοδο συγκαταλέγονται το «Good Time» των αδελφών Σάφντι, το «The Lighthouse» του Ρόμπερτ Έγκερς και το «Mickey 17», του Μπονγκ Τζουν Χο. Νωρίτερα φέτος, απέσπασε διθυραμβικές κριτικές για την ερμηνεία του στον ρόλο του ανταγωνιστή στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν.

Πηγή: www.iefimerida.gr