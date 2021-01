Η πανδημία έδωσε ώθηση στο 3D printing - Οι πολίτες τύπωναν αντικείμενα για χόμπι

Κοσμήματα, διακοσμητικά βάζα, τρόφιμα, μικρά ρομπότ, αρχιτεκτονικές μακέτες, εξαρτήματα, μπρελόκ, φιγούρες υπερηρώων είναι μερικά μόνο από τα αντικείμενα που μπορεί να εκτυπώσει ένας οικιακός 3D printer, πολύ φθηνότερα και γρηγορότερα πλέον, σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν, ενώ στην ιατρική, την εκπαίδευση και τη βιομηχανία οι εφαρμογές των επαγγελματικών εκτυπωτών είναι αμέτρητες: από προσθετικά μέλη μέχρι παπούτσια και από βιομηχανικά καλούπια μέχρι εφαρμογές στην οδοντιατρική ή ολόκληρα σπίτια.

Η δε πρόοδος της τεχνολογίας κάνει το θαύμα της και στην περίπτωση του 3D printing, αφού μέσα σε λίγα χρόνια το κόστος των εκτυπωτών έχει πέσει κάθετα και η ακρίβειά τους αυξηθεί κατακόρυφα, με αποτέλεσμα ένας ερασιτεχνικός εκτυπωτής με «x» τεχνικές δυνατότητες, που εν έτει 2010 ή 2012 πωλείτο προς μερικές χιλιάδες ευρώ, σήμερα να στοιχίζει μερικές εκατοντάδες ευρώ.

«Εν μέσω πανδημίας αυξήθηκαν αισθητά οι πωλήσεις 3D printers. Πολλοί άνθρωποι που βρίσκονται σε καραντίνα θέλουν να δημιουργήσουν κάτι είτε για χόμπι είτε γιατί επιθυμούν να φτιάξουν μόνοι τους κάποιο αντικείμενο για το σπίτι. Πολλοί γονείς αποκτούν έναν εκτυπωτή για τα παιδιά τους, για να μην ασχολούνται διαρκώς με ένα βιντεοπαιχνίδι», εξηγεί, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Τζέιμι Καβάζος, ιδιοκτήτης εταιρείας με έδρα τη Θεσσαλονίκη κι υποκατάστημα στην Αθήνα, η οποία από το 2010 προσφέρει υπηρεσίες τρισδιάστατου σχεδιασμού, εκτύπωσης και σάρωσης και δραστηριοποιείται στο εμπόριο εκτυπωτών και σαρωτών 3D, αναλώσιμων, εξαρτημάτων και λογισμικών τρισδιάστατης εκτύπωσης.

Προσθέτει πως οι πελάτες της εταιρείας στο κομμάτι των προϊόντων και των υπηρεσιών ποικίλουν: από χομπίστες και καλλιτέχνες, μέχρι εκπαιδευτικούς, αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς κι επιχειρήσεις, μηχανοστάσια, εργοστάσια παραγωγής καλουπιών, αντλιών ή προφίλ αλουμινίου, σχολεία, πανεπιστήμια, μουσεία και νοσοκομεία.

Εφαρμογές στη ζαχαροπλαστική, αλλά και στην εκπαίδευση πάνω σε πρωτοποριακές ορθοπεδικές επεμβάσεις

Ο Νικόλαος Καϊκησήζ, ιδιοκτήτης καταστήματος λιανικής στη Θεσσαλονίκη, που ασχολείται αποκλειστικά με το 3Dprinting και το 3Dscanning, επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι το πελατολόγιό του αποτελείται κυρίως από άτομα νεαρής ηλικίας, που ασχολούνται είτε με πρότζεκτ του σχολείου/ σχολής (μακέτες) είτε με gaming, ρομποτική κ.ά. «Επίσης, έχουμε πολλές επιχειρήσεις που ασχολούνται με ζαχαροπλαστική, φωτογραφία, drone και επισκευές μηχανημάτων. Επειδή το κατάστημα βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, έχουν πρόσβαση από τη μαμά μέχρι τον οποιονδήποτε θέλει να φτιάξει ένα πρωτότυπο. Από κουπάτ μέχρι νάρθηκες και από φιγούρες μέχρι αγάλματα και αντίγραφα αρχαιολογικών ευρημάτων» σημειώνει, ενώ ερωτηθείς ποιο είναι το πιο παράξενο αντικείμενο που του ζητήθηκε να εκτυπώσει, απαντά πως ήταν custom «εργαλεία/οδηγοί» για παρουσίαση και εκπαίδευση πάνω σε πρωτοποριακές ορθοπεδικές χειρουργικές επεμβάσεις.

Το 3D printing, λέει, είναι ακόμα ένα άγνωστο πεδίο για τον γενικό πληθυσμό, καθώς δεν είναι «ευκολοχώνευτο» το πώς εκτυπώνεται ...όχι μια σελίδα χαρτί, αλλά ένα αντικείμενο. Παρόλα αυτά, η πανδημία βοήθησε ώστε ένα ευρύτερο κοινό να μάθει τι είναι η τρισδιάστατη εκτύπωση, καθώς «έγινε πολύ καλή τηλεοπτική προβολή», όταν στο πρώτο Lockdown ιδιώτες και επαγγελματίες ιδιοκτήτες 3D printers ενεργοποιήθηκαν και εκτύπωσαν ασπίδες προστασίας.

Μέλλον στην Ελλάδα και τις γειτονικές χώρες

Όπως εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Αντώνης Τσιαρσιώτης, διευθυντής τεχνολογίας στην εταιρεία του κ. Καβάζος, η οποία απασχολεί 12 άτομα και «είναι η πρώτη στην Ελλάδα που επενδύει στην τελευταία τρισδιάστατη τεχνολογία Multi-Jet Fusion (MJF)», «ο κλάδος της additive manufacturing (προσθετικής κατασκευής) έχει μέλλον για την Ελλάδα και τις γειτονικές χώρες». Προσθέτει πως στόχος της εταιρείας είναι να καλύψει τις απαιτήσεις της ελληνικής αγοράς και να συνεχίσει και τις εξαγωγές στις ευρωπαϊκές αγορές, που σύντομα θα αντιστοιχούν σε «πάνω από το 50% του ετήσιου εισοδήματός της».

Ποια είναι η προοπτική για το 3D printing;

«Πιστεύω ότι στα επόμενα χρόνια το 3D printing θα μπει ακόμα περισσότερο στην εκπαίδευση και τη βιομηχανία», λέει ο κ. Καβάζος και εξηγεί: «ήδη έχουμε εγκαταστήσει πολλές εκατοντάδες εκτυπωτές σε σχολεία στην Ελλάδα και θεωρώ πως στην επόμενη πενταετία 3D printers θα υπάρχουν σχεδόν σε όλες τις σχολικές μονάδες. Θα το δούμε επίσης να χρησιμοποιείται περισσότερο για την παραγωγή πολύπλοκων καλουπιών στη βιομηχανία, αλλά και για την παραγωγή personalized αντικειμένων και καλλιτεχνικών έργων, δεδομένου ότι η παραγωγή πιο "προσωπoποιημένων" αντικειμένων, π.χ., μιας καρέκλας στο χρώμα και το σχέδιο που την προτιμά ο καταναλωτής, είναι μια ισχυρή τάση. Ολοένα περισσότεροι άνθρωποι θα εκτυπώνουν αντικείμενα στο σπίτι τους και θα τα πουλάνε μέσω Ίντερνετ, λόγω και της αύξησης των marketplaces και των eshops».

Ανοίγοντας τον δρόμο για τοπικές, μικρής κλίμακας παραγωγές

Ο κ. Καϊκησήζ εκτιμά ότι το 3D printing έχει τεράστιο μέλλον στην Ελλάδα, μια χώρα χωρίς βαριά βιομηχανία, καθώς θα ανοίξει τον δρόμο για τοπική και μικρής κλίμακας παραγωγή. Χάρη στην «εκτύπωση κατά παραγγελία», προσθέτει, μειώνεται και το κόστος αποθέματος και αποθήκευσης (π.χ ανταλλακτικά). «Οι δυνατότητες της 3D εκτύπωσης είναι αστείρευτες, από απλά αντικείμενα, κοσμήματα, προσθετικά μέλη, ρομπότ, τρόφιμα ή διακοσμητικά για το σπίτι, μέχρι και το ίδιο το σπίτι. "Think It Dream It Print it" είναι το μότο μας, ό,τι φανταστείς μπορείς να το εκτυπώσεις», καταλήγει.