Ανοιχτή η εστίαση από σήμερα - Τι ισχύει

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης Εστιατορίων και Συναφών Αττικής, η ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 27683 (ΦΕΚ Β 1814/29 -4-21) τίθεται σε ισχύ από σήμερα, Δευτέρα 3 Μαΐου και ώρα 6:00 π.μ έως την Δευτέρα 10 Μαΐου και ώρα 6:00 π.μ και επιτρέπεται:

λειτουργία μόνο των επιχειρήσεων που διαθέτουν άδεια λειτουργία για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και παρέχουν υπηρεσίες εστίασης (π.χ. εστιατόρια, καφέ, ίντερνετ καφέ, κυλικεία, αναψυκτήρια, καντίνες, catering, εκτός από φοιτητικά εστιατόρια]) υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) αποκλειστικά σε ανοικτό υπαίθριο χώρο,

β) φιλοξενία μόνο καθήμενων πελατών,

γ) μη αναπαραγωγή μουσικής και υπό τους κάτωθι υγειονομικούς όρους:

- Απολύμανση καταλόγων κατά την εναλλαγή των πελατών στα τραπέζια

- Τοποθέτηση απολυμαντικού προϊόντος ανά τραπέζι

- Υποχρεωτική χρήση μάσκας από το προσωπικό και τους πελάτες κατά τον χρόνο αναμονής

- Μέχρι έξι άτομα ανά τραπέζι

- Τήρηση αποστάσεων τραπεζοκαθισμάτων (0.90εκ εάν δεν παρεμβάλλεται καρέκλα μεταξύ των τραπεζιών, 1.20εκ εάν παρεμβάλλεται στην πλευρά του ενός εκ των 2 τραπεζιών καρέκλα και 1.80εκ εάν παρεμβάλλονται στις πλευρές και των 2 τραπεζιών καρέκλες)

- Χρήση μπαρ (εξωτερικός χώρος) με τοποθέτηση σκαμπό, 2 σκαμπό μαζί και απόσταση 1,5μ για κάθε επόμενη δυάδα

- Δυνατότητα λειτουργίας από τις 5:00 έως τις 22:45

- Οι υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away), διανομής προϊόντων (delivery) και καθ' οδόν εξυπηρέτησης (drive-through) επιτρέπονται και μετά το πέρας της λοιπής λειτουργίας, χωρίς πάντως την παραμονή πελατών στον εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο ευθύνης των επιχειρήσεων αυτών.

- Λειτουργία καταστημάτων με άδεια υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός στοών, εμπορικών κέντρων, υπεραστικών σταθμών και αεροδρομίων μόνο με τις υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) και διανομής προϊόντων (delivery).

- Για τα καταστήματα τροφίμων και το λιανεμπόριο υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας την Κυριακή, 9 Μαΐου 2021.

Σημειώνεται ότι συνεχίζει να είναι σε αναστολή η λειτουργία υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις (ΚΑΔ 56.21-catering).

Υποχρεωτική η διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test)

Υποχρεωτική διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) για τους εργαζόμενους και τους αυτοαπασχολούμενους οι οποίοι παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠοικ. 24525/18.4.21 (ΦΕΚ Β 1588/18.4.21) σύμφωνα με την οποία ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται υποχρεωτικά 1 φορά την εβδομάδα, πριν από την προσέλευση του εργαζόμενου στον τόπο παροχής εργασίας και έχει ισχύ 1 εβδομάδα από την ημέρα διενέργειάς του. Ο έλεγχος διενεργείται έως και 24 ώρες προ της πρώτης ημέρας της εβδομάδας που ο εργαζόμενος παρέχει την εργασία του με φυσική παρουσία. Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος καλείται να παραστεί εκτάκτως στο χώρο εργασίας ο διαγνωστικός έλεγχος δύναται να διενεργείται και αυθημερόν. Η διαδικασία ταυτοποίησης στοιχείων γίνεται μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ ενώ το αποτέλεσμα του τεστ θα πρέπει να δηλώνεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.self-testing.gov.gr ακολουθώντας τα σχετικά βήματα.

Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, το οποίο δηλώνεται στην παραπάνω πλατφόρμα, θα πρέπει εντός 24 ωρών να διενεργηθεί επαναληπτικός έλεγχος (rapid test ή PCR) σε δημόσια ή ιδιωτική δομή. Εάν και σε αυτή την περίπτωση το τεστ είναι θετικό εκδίδεται η σχετική βεβαίωση από την δομή εξέτασης και τίθεται σε κατ' οίκον περιορισμό ακολουθώντας τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. Σε κάθε περίπτωση όλα τα τεστ δηλώνονται στην παραπάνω πλατφόρμα.

Ξενοδοχεία

Οι παραπάνω προϋποθέσεις ισχύουν και για τη λειτουργία των εστιατορίων, αναψυκτηρίων και καφέ των ξενοδοχείων, που βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο.

Κατ' εξαίρεση λειτουργούν και τα εστιατόρια, αναψυκτήρια, καφέ σε εσωτερικούς χώρους ξενοδοχείων, τα οποία εξυπηρετούν μόνο τους διαμένοντες σε αυτά και υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνονται μέτρα αποφυγής συνωστισμού και τηρούνται οι αποστάσεις μεταξύ τραπεζοκαθισμάτων και οι κανόνες υγιεινής. Επιπλέον, ορίζονται τα εξής:

- Υποχρεωτική χρήση μάσκας από το προσωπικό, καθώς και από τους διαμένοντες κατά την αναμονή,

- μέχρι έξι άτομα ανά τραπέζι,

- πληρότητα 50% της δυναμικότητας όπως ορίζεται στην περ. 2δ' της παρ. Α του άρθρου 14 της υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/23.3.2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β' 2161) επί της συνολικής εσωτερικής ωφέλιμης επιφάνειας (ΩΕ/1,3 τ.μ).

- Πληρότητα 40% της δυναμικότητας όπως ορίζεται στην περ. 2δ' της παο. Α του άρθρου 14 τικ υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/23.3.2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας επί της συνολικής εξωτερικής ωφέλιμης επιφάνειας (ΩΕ/0,70 τ.μ).

- Απαγόρευση ζωντανής μουσικής.

- Απαγόρευση πραγματοποίησης εκδηλώσεων/συναθροίσεων/ δεξιώσεων.

Κυρώσεις

1. Μη τήρηση των κανόνων αναστολής λειτουργίας ορίων πελατών, τήρησης κανόνων υγιεινής και απολύμανσης, ορίου ατόμων, απαγόρευσης μουσικής.

Για επιχειρήσεις έως 20 τμ

1η παράβαση - Διοικητικό πρόστιμο 2.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας 15 μέρες

2η παράβαση - Διοικητικό πρόστιμο 4.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας 30 μέρες

3η παράβαση - αν γίνει εντός 3 μηνών από την αρχική, αναστέλλεται η λειτουργία για 30 μέρες, αν γίνει εντός 6 μηνών από την αρχική, αναστέλλεται η λειτουργία για 60 μέρες.

Για επιχειρήσεις άνω των 20τμ έως 100τμ

1η παράβαση - το διοικητικό πρόστιμο κλιμακώνεται αναλόγως του ποσοστού υπέρβασης των ορίων: 1%-25% 3.000 ευρώ, 25%-50% 5.000 ευρώ, 50%-75% 7.000, μεγαλύτερο του 75% 10.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας για 15 μέρες.

2η παράβαση - το διοικητικό πρόστιμο κλιμακώνεται αναλόγως του ποσοστού υπέρβασης των ορίων: 1%-25% 10.000 ευρώ, 25%-50% 15.000 ευρώ, 50%-75% 20.000, μεγαλύτερο του 75% 30.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας για 30 μέρες.

3η παράβαση - αν γίνει εντός 3 μηνών από την αρχική, αναστέλλεται η λειτουργία για 30 μέρες, αν γίνει εντός 6 μηνών από την αρχική, αναστέλλεται η λειτουργία για 60 μέρες.

Για επιχειρήσεις άνω των 100 τμ και έως 300 τμ

1η παράβαση - το διοικητικό πρόστιμο κλιμακώνεται αναλόγως του ποσοστού υπέρβασης των ορίων: 1%-25% 10.000 ευρώ, 25%-50% 11.000 ευρώ, 50%-75% 13.000, μεγαλύτερο του 75% 15.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας για 15 μέρες.

2η παράβαση - το διοικητικό πρόστιμο κλιμακώνεται αναλόγως του ποσοστού υπέρβασης των ορίων: 1%-25% 15.000 ευρώ, 25%-50% 25.000 ευρώ, 50%-75% 35.000, μεγαλύτερο του 75% 50.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας για 30 μέρες.

3η παράβαση - αν γίνει εντός 3 μηνών από την αρχική, αναστέλλεται η λειτουργία για 30 μέρες, αν γίνει εντός 6 μηνών από την αρχική, αναστέλλεται η λειτουργία για 60 μέρες.

Για επιχειρήσεις άνω των 300 τμ

1η παράβαση - το διοικητικό πρόστιμο κλιμακώνεται αναλόγως του ποσοστού υπέρβασης των ορίων: 1%-25% 15.000 ευρώ, 25%-50% 20.000 ευρώ, 50%-75% 25.000, μεγαλύτερο του 75% 30.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας για 15 μέρες.

2η παράβαση - το διοικητικό πρόστιμο κλιμακώνεται αναλόγως του ποσοστού υπέρβασης των ορίων: 1%-25% 30.000 ευρώ, 25%-50% 35.000 ευρώ, 50%-75% 40.000, μεγαλύτερο του 75% 50.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας για 30 μέρες.

3η παράβαση - αν γίνει εντός 3 μηνών από την αρχική, αναστέλλεται η λειτουργία για 30 μέρες, αν γίνει εντός 6 μηνών από την αρχική, αναστέλλεται η λειτουργία για 60 μέρες.

2. Υπέρβαση του ωραρίου λειτουργίας, διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ.

3. Παραμονή πελατών (η αναμονή για την παραλαβή επιτρέπεται) σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους ευθύνης επιχειρήσεων, διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ στην επιχείρηση/νομικό πρόσωπο (ΟΕ, ΕΠΕ, κτλ) και αναστολή λειτουργίας 15 μέρες (και 300 ευρώ ανά πελάτη).

4. Μη τήρηση αναστολής λειτουργίας επιχείρησης επιβάλλεται πρόστιμο στις επιχειρήσεις/νομικά πρόσωπα (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, κτλ) 5.000 ευρώ ενώ στα φυσικά πρόσωπα που έχουν την ευθύνη λειτουργίας των χώρων 3.000 ευρώ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ