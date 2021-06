Self test: Πιθανή η κατάργηση από τον Ιούλιο για τους πλήρως εμβολιασμένους

Το υπουργείο Υγείας ζήτησε να συνεχίσει η διάθεση των self test από τα φαρμακεία μετά τις 19 Ιουνίου, όταν και θα έληγε η διάθεσή τους

Για περίπου δύο ώρες είχαν συνάντηση οι φαρμακοποιοί με τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας, Βασίλη Κοντοζαμάνη, για τα self test και, όπως όλα δείχνουν, αυτά φαίνεται να καταργηθούν για τους πλήρως εμβολιασμένους. Στη συνάντησή τους οι φαρμακοποιοί συζήτησαν με τον κ. Κοντοζαμάνη εκτός από θέματα του κλάδου, και το επίμαχο θέμα της διάθεσης των self test από τα φαρμακεία. Το «παρών» στη συνάντηση έδωσε και ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, Άκης Σκέρτσος, και η πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Φαρμακαποθηκαρίων, Ειρήνη Μαρκάκη.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν ακόμη θεσμικά ζητήματα του κλάδου, καθώς επίσης και τα χρονοδιαγράμματα για την επίλυσή τους, στο πλαίσιο της λειτουργίας σχετικής Ομάδας Εργασίας που έχει δημιουργηθεί στο υπουργείο Υγείας.

Αιτημα να συνεχιστεί η διάθεση στα self test

Το υπουργείο Υγείας ζήτησε να συνεχίσει η διάθεση των self test από τα φαρμακεία μετά τις 19 Ιουνίου, όταν και θα έληγε η διάθεσή τους από το εν λόγω κανάλι και αν υπάρχουν περιοχές που αδυνατούν τα φαρμακεία να τα διαθέσουν, όπως για παράδειγμα η Πάτρα, θα χρησιμοποιήθούν εναλλακτικά δίκτυα διανομής. Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος δεν ήταν αντίθετος στη συνέχιση της διάθεσης των self test από τα φαρμακεία της χώρας, αλλά ήθελε διαβεβαιώσεις πως δεν θα διατεθούν από άλλα κανάλια, όπως τα σούπερ μάρκετ, ενώ θα εισακουστούν και άλλα πάγια αιτήματα του κλάδου.

Οι κ.κ. Κοντοζαμάνης και Σκέρτσος τόνισαν για ακόμη μια φορά τη μεγάλη σημασία του προγράμματος δωρεάν διάθεσης των self test σε ομάδες του πληθυσμού προκειμένου να ελεγχθεί η διασπορά και μετάδοση του κορονοϊού και να επιτευχθεί ταχύτερα η επανεκκίνηση της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας της χώρας.

Εξήραν τη συμβολή των φαρμακοποιών και των φαρμακαποθηκών στην επιτυχία του προγράμματος και ζήτησαν από τον ΠΦΣ τη συνέχιση της διάθεσης των αυτοδιαγνωστικών τεστ. Για τις περιοχές στις οποίες θα υπάρξει αδυναμία διάθεσης από τα φαρμακεία η Κυβέρνηση έχει σχεδιάσει εναλλακτικούς τρόπους διάθεσης. Ο πρόεδρος του ΠΦΣ, Απόστολος Βαλτάς, δεσμεύτηκε να θέσει άμεσα το θέμα στο διοικητικό συμβούλιο προς έγκριση.

Κατατέθηκε από τον ΠΦΣ στην Ομάδα Εργασίας, υπόμνημα με τα θεσμικά ζητήματα του κλάδου και συμφωνήθηκε δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την επίλυση τους. Για το θέμα των self tests οι κ.κ. Κοντοζαμάνης και Σκέρτσος, ζήτησαν από τον ΠΦΣ , τη συνέχιση της διάθεσης των δωρεάν self tests για τους μήνες 7ο και 8ο που αφορούν στις ομάδες των δικαιούχων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα καθώς και των νέων 18-30 ετών , εξαιρουμένων όλων των πολιτών που έχουν ήδη εμβολιασθεί. Για την καλύτερη και ομαλότερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων αλλά και των φαρμακειών , ζητήθηκε από τον ΠΦΣ να καταβληθεί προσπάθεια να διατεθούν εφάπαξ 4 self tests σε κάθε δικαιούχο.Το ΔΣ του ΠΦΣ θα συνεδριάσει άμεσα προκειμένου να συζητήσει επί του ανωτέρω αιτήματος της Πολιτείας.

