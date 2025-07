«Καρπούζι Φιλμ Φεστιβάλ» στη Φαρακλάδα Τριφυλίας

Το φεστιβάλ είναι αφιερωμένο στην παλαιστινιακή αντίσταση και θα περιλαμβάνει ταινίες, ποίηση, μουσική και συζήτηση.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Παρασκευή: 19.30, μπαρ αλληλεγγύης. Καλωσόρισμα: Καρπουζόσποροι, Πολιτιστικό Δίκτυο για την Παλαιστίνη, BDS Greece.

21.00, προβολή ταινίας και συζήτηση: «Οι 18 καταζητούμενες» (2014, 75’)

Amer Shomali, Paul Cowan, με την ευγενική παραχώρηση του Dounias.

22:30, ζωντανή μουσική - Nahead Bishara».

23:00 dj set - Temporal.

Επισκεφτείτε το Mushtabik πρότζεκτ στον εκθεσιακό χώρο.

Σάββατο: 19:30, μπαρ αλληλεγγύης. Καλωσόρισμα: Καρπουζόσποροι, Πολιτιστικό Δίκτυο για την Παλαιστίνη, Οργάνωση Ενωμένων Γυναικών Αφρικής.

20:45, ανάγνωση ποιημάτων. «Η Παλαιστίνη» της Φαντουά Τουκάν - Μάχη Σμυρναίου και Χριστίνα Φοίβη.

21:00, προβολή ταινιών και συζήτηση: Επί σεναρίων... Επιγραφές, Μπροστά! (11’) - Αδριανός Σερβέτας. Ελαιώνας (15’) - Διονυσία Κοπανά. Το δόντι και ο βράχος (2024, 19’) - Κωστής Αλεβίζος. Σ’ αγαπώ, σ’ αγαπώ (2018, 12’) - Κάι Τσιλιμίγκρα Ρενχούλντ. Liwan: Μια ιστορία πολιτιστικής αντίστασης (2021, 29’) - Ντόρις Χακίμ. Αμυγδαλιά (2019, 76’) - Χριστίνα Φοίβη.

00:00, ζωντανή μουσική - Flugen.

01:40 dj set - Omar Abozekry.

Κυριακή: 17:00, συλλογική κουζίνα. Καλωσόρισμα: Καρπουζόσποροι.

17:30, ζωντανή μουσική - Αδέλφια Καπίρη.

19:00, ανάγνωση ποιημάτων - Τριφυλιακό Ερασιτεχνικό Θέατρο.

19:30, συζήτηση: Δεν σταματάμε να μιλάμε για την Παλαιστίνη! Οργάνωση: Αυτοοργανωμένη Συνέλευση Κυπαρισσίας «Κατά Σαδδουκαίων». Συμμετοχές: Παλαιστινιακή Παροικία Ελλάδος. Λαμπρινή Θωμά (δημοσιογράφος). Συντονισμός: Θοδωρής Δημητρακάκης (March to Gaza). Παρεμβάσεις: Πολιτιστικό Δίκτυο για την Παλαιστίνη, BDS Greece.

21:30, προβολή ταινιών και συζήτηση: We would be freer (2023, 9’) - Rana Nazzal Hamadeh. Foragers (2022, 64’) - Jumana Manna. Τα λουλούδια στέκονται σιωπηλά ως μάρτυρες (2025, 17’) - Θοδωρής Παναγόπουλος.

23:00, ζωντανή μουσική και αποχαιρετισμός - Becka Wolfe & Omar Abozekry.

