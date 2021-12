Κορονοϊός - ΕΕ: Ισχύ 9 μηνών θα έχει το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό εμβολιασμού

Μια σαφής και ομοιόμορφη περίοδος αποδοχής για τα πιστοποιητικά εμβολιασμού θα εγγυηθεί ότι τα ταξιδιωτικά μέτρα θα συνεχίσουν να συντονίζονται, όπως ζήτησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μετά την τελευταία του συνεδρίαση της 16ης Δεκεμβρίου 2021. Οι νέοι κανόνες θα διασφαλίζουν ότι οι περιορισμοί βασίζονται στα καλύτερα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία καθώς και σε αντικειμενικά κριτήρια. Ο συνεχής συντονισμός είναι απαραίτητος για τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς και θα παρέχει σαφήνεια στους πολίτες της ΕΕ κατά την άσκηση του δικαιώματός τους στην ελεύθερη κυκλοφορία.

Το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ είναι μια ιστορία επιτυχίας της ΕΕ. Το Πιστοποιητικό συνεχίζει να διευκολύνει την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη διάρκεια αυτών των περιόδων της πανδημίας. Μέχρι στιγμής, στην ΕΕ έχουν εκδοθεί 807 εκατομμύρια πιστοποιητικά. Το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ έχει θέσει ένα παγκόσμιο πρότυπο: μέχρι τώρα 60 χώρες και εδάφη σε πέντε ηπείρους έχουν ενταχθεί στο σύστημα.

Οι νέοι κανόνες για τα ταξίδια εντός της ΕΕ εναρμονίζουν τους διαφορετικούς κανόνες μεταξύ των κρατών μελών. Αυτή η περίοδος ισχύος λαμβάνει υπόψη τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, σύμφωνα με τις οποίες συνιστώνται αναμνηστικές δόσεις το αργότερο έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου εμβολιασμού. Το Πιστοποιητικό θα παραμείνει σε ισχύ για μια περίοδο χάριτος επιπλέον τριών μηνών πέραν αυτών των έξι μηνών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι εθνικές εκστρατείες εμβολιασμού μπορούν να προσαρμοστούν και οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση σε αναμνηστικές δόσεις.

The #EUCOVIDCertificate has been a success story of ?? solidarity and coordination.



?Providing a common validity period based on scientific guidance will enable safe travel to continue.



?Speeding up vaccination and booster campaigns remains the key to protect our citizens. https://t.co/L0qRuWUsAV