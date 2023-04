Ξεκινά σήμερα το 8o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

Όπως ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου ο ιδρυτής και πρόεδρος του Φόρουμ των Δελφών, Συμεών Τσομώκος, στα οκτώ χρόνια παρουσίας του το Φόρουμ έχει καταφέρει να αποκτήσει μια σημαντική διεθνή εμβέλεια και φιλοδοξία είναι με την πάροδο του χρόνου να ενισχύσει ακόμη περισσότερο το ρόλο του και την επιρροή του.

Την έναρξη των εργασιών του 8ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών με κεντρικό θέμα «Paradigm Shifts» θα κηρύξει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Το συνέδριο θα τιμήσει με την παρουσία του ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 800 ομιλητές από 70 χώρες, μεταξύ των οποίων o Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης, ο Ομοσπονδιακός Καγκελάριος της Αυστρίας Karl Nehammer, o Πρόεδρος της Βουλγαρίας Rumen Radev, ο Πρόεδρος της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης Milorad Dodik, η Πρόεδρος του Κοσόβου Vjosa Osmani-Sadriu, ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας Edi Rama, ο Πρωθυπουργός του Κοσόβου Dritan Abazović, ο Πρωθυπουργός του Μαυροβουνίου Albin Kurti, οι Ευρωπαίοι Επίτροποι, οι Αντιπρόεδροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Frans Timmermans και Maroš Šefčovič, ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς Thierry Breton, οι Υπουργοί Εξωτερικών του Κατάρ Soltan bin Saad Al-Muraikhi, Βόρειας Μακεδονίας Bujar Osmani, Ελλάδας Νίκος Δένδιας, o Υφυπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Mehmet Kemal Bozay, Deputy Minister of Foreign Affairs, Republic of Türkiye o Γερουσιαστής και Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων του Αμερικανικού Κογκρέσου Bob Menendez.

Κάποια από τα κορυφαία ονόματα που έχουν επιβεβαιώσει την παρουσία τους συγκαταλέγονται ο Christian Wulff, Πρόεδρος Γερμανίας (2010-2012), ο Mathias Cormann, Γενικός Γραμματέας του Ο.Ο.Σ.Α., Luis de Guindos, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Ivailo Izvorski, επικεφαλής οικονομολόγος της Παγκόσμιας Τράπεζας για την Ευρώπη και την Ασία, η Viviane Reding, πρώην Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Geoffrey Pyatt, πρώην Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα και νυν Υφυπουργός Εξωτερικών για θέματα ενεργειακών πόρων, Catherine Ashton, πρώην Ύπατη Εκπρόσωπος της Ε.Ε. για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Στρατηγός David H. Petraeus, Πρόεδρος, KKR Global Institute, Gene Frieda, Executive Vice President & Global Strategist, Pimco, Ian Lesser, Αντιπρόεδρος του German Marshall Fund of the US, o Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης Jürgen Rigkterink, Nicholas Burns, Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κίνα, Zhiqin Shi, Εκτελεστικός Διευθυντής του εμβληματικού Belt & Road initiative της Κίνας, του σύγχρονου «Δρόμου του Μεταξιού», Abdulaziz Sager, Πρόεδρος του Gulf Research Centre που εδρεύει στη Σαουδική Αραβία, η Ebtesam Al Ketbi, Πρόεδρος του Emirates Policy Center (EPC), ο Manuel Trajtenberg, Εκτελεστικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Μελετών Εθνικής Ασφαλείας από το Ισραήλ (INSS), Ditte Juul Jørgensen, Γενική Διευθύντρια Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Abdulaziz Sager, Πρόεδρος του Gulf Research Centre της Σαουδικής Αραβίας, Samantha Gross, Διευθύντρια του Energy Security and Climate Initiative του Ινστιτούτου Brookings, ο οικονομολόγος Nouriel Roubini, γνωστός για τις δυσοίωνες προβλέψεις του για την παγκόσμια οικονομία, καθώς και πλήθος Υπουργών Εξωτερικών κρατών της ΕΕ και των Δυτικών Βαλκανίων και ερευνητών των μεγαλύτερων think tanks παγκοσμίως.

To Φόρουμ θα επιδιώξει να διερευνήσει απαντήσεις σε καίρια ζητήματα όπως:

- Πώς μπορούν οι κοινωνίες ανά τον κόσμο να συνεργαστούν ώστε να μετατραπεί η σημερινή αστάθεια σε ελπίδα.

- Πώς αλλάζουν οι συσχετισμοί σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, της ασφάλειας, της οικονομίας.

- Πόσο προετοιμασμένοι είναι οι ηγέτες και οι επιχειρήσεις στο να προσαρμοστούν σε αυτές τις αλλαγές

Οι θεματικοί πυλώνες του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών καλύπτουν ένα φάσμα που εκτείνεται από τη γεωπολιτική και διεθνή ασφάλεια, το μέλλον της Ευρώπης, τη βιωσιμότητα και την κλιματική αλλαγή, την τεχνολογία, μέχρι την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, υπό το πρίσμα των τελευταίων εξελίξεων.

Η ατζέντα του Φόρουμ διαμορφώνεται σε συνεργασία με δεξαμενές σκέψης και οργανισμούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως η World Bank, η Ευρωπαϊκη Επιτροπη, το Chatham House, το Atlantic Council, το Wilfried Martens Center, το Ινστιτούτο Bruegel, το London School of Economics και πολλά άλλα.

Οι κύριοι άξονες και οι θεματικές συζητήσεις του 8ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών είναι: Μεταβαλλόμενη Γεωπολιτική σκακιέρα, Κλίμα και περιβάλλον, Βιώσιμη Οικονομία & Χρηματοδότηση, Κοινωνική ενσωμάτωση και Τεχνολογική πρόοδος.

Στην ιστοσελίδα του Φόρουμ (www.delphiforum.gr) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για όλους τους επιβεβαιωμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό που θα συμμετέχουν στο 4ήμερο Φόρουμ του Απριλίου.

ΑΠΕ - ΜΠΕ