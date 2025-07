Ο κινητός ηλιακός κινηματογράφος στον Ταΰγετο

Καθ' όλη τη διάρκεια του 1ου Διεθνούς Κινηματογραφικού Camp στον Ταΰγετο, ο κινητός ηλιακός κινηματογράφος (Solar Cinema) θα βρεθεί στα χωριά της ευρύτερης περιοχής, προσφέροντας μαγικές βραδιές κάτω από τ’ αστέρια. Οι προβολές, που θα πραγματοποιηθούν από τις 11 έως τις 15 Ιουλίου, χρηματοδοτούνται από τον Δήμο Καλαμάτας και περιλαμβάνουν ταινίες από τη συνεργασία με τη δράση «Προορισμός: Ταξίδι» του 27ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Το αναλυτικό πρόγραμμα προβολών:

ΑΛΑΓΟΝΙΑ – Παρασκευή 11 Ιουλίου: «Οι Καρβουνιάρηδες της Ικαρίας» (Σκηνοθεσία Μάνος Αρβανιτάκης) Μια ιστορία για τους φημισμένους καρβουνιάρηδες της Ικαρίας που ταξίδεψαν σε όλη την Ελλάδα και τη Μικρά Ασία. Η ταινία αναβιώνει μια εποχή που το κάρβουνο τροφοδοτούσε τη βιομηχανία της Ελλάδας, μέσα από αφηγήσεις ηλικιωμένων, γυναικών και απογόνων.

ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ – Σάββατο 12 Ιουλίου: «Ερωτας στον Καιρό της Γιαγιάς μου» (Σκηνοθεσία Ζωή Σταυρίδη-Μιχαλοπούλου) Πώς βίωναν τον έρωτα, τόσο τον ρομαντικό όσο και τον σωματικό, οι γυναίκες μιας όχι και τόσο μακρινής γενιάς; Μέσα από αφηγήσεις, σιωπές, βλέμματα και χειρονομίες, το ντοκιμαντέρ εξερευνά πτυχές του κόσμου των γιαγιάδων μας. Η προβολή παρουσία της σκηνοθέτιδος.

Αμέσως μετά ακολουθεί συναυλία:

CineGroove στο Βουνό: Το Kalamata Music Ensemble παρουσιάζει μια συναρπαστική βραδιά με θέμα τη μουσική του κινηματογράφου, στα πλαίσια του 1ου Διεθνούς Κινηματογραφικού Camp στον Ταΰγετο. Η συναυλία αναδεικνύει την απαράμιλλη τέχνη των μουσικοσυνθετών που σημάδεψαν την ιστορία του σινεμά, όπως οι Alan Menken και Howard Ashman (Beauty and the Beast), Ennio Morricone (The Good, the Bad and the Ugly, Cinema Paradiso), Nicola Piovani (La Vita è Bella), Hans Zimmer (Inception, Gladiator, Maestro) κ.α. Ελάτε να ταξιδέψετε μέσα από τις πιο εμβληματικές κινηματογραφικές μελωδίες, με φόντο τη μαγευτική φύση του Ταΰγετου.

ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ – Κυριακή 13 Ιουλίου: «Ο δάσκαλος που υποσχέθηκε τη θάλασσα» (Σκηνοθεσία Patricia Font, 105’) Οι θαμμένες μνήμες του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου έρχονται στην επιφάνεια, καθώς μια γυναίκα αναζητά τα οστά του παππού του πατέρα της και ανακαλύπτει την ιστορία ενός ιδεαλιστή νέου δασκάλου από την Ταραγόνα.

ΛΑΔΑΣ – Δευτέρα 14 Ιουλίου: «Karibu: Γιώργος Σταμούλης» (Σκηνοθεσία Γιώργος Παπασταμούλος) Ο δρομέας μεγάλων αποστάσεων Γιώργος Σταμούλης μας καλωσορίζει με το «Karibu» (δηλαδή «καλώς ήρθατε» στα Σουαχίλι), καθώς τον ακολουθούμε στην Κένυα, όπου προπονείται με αθλητές παγκόσμιας κλάσης. Η ταινία εξερευνά το προσωπικό του ταξίδι, την ομορφιά της γης και τη στήριξη που λαμβάνει καθώς τρέχει πίσω από το όνειρό του.

ΠΗΓΕΣ – Τρίτη 15 Ιουλίου

«Η πολιτεία του Αιγαίου» (Σκηνοθεσία Ιωάννα Ασμενιάδου) Τριάντα πέντε χρόνια. Τέσσερις αυτοκρατορίες. Δώδεκα νησιά. Τα Δωδεκανησα ήταν πάντα πολυπόθητα. Ο Μουσολίνι ξεκίνησε να χτίζει τη νέα του Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία από τα Δωδεκάνησα. Ο Τσώρτσιλ τα υποσχόταν ως έπαθλο σε όποια δύναμη του πρόσφερε βοήθεια. Ο Χίτλερ έστειλε τις επίλεκτες μονάδες του για να τα καταλάβει. Ήταν περιπετειώδης η πορεία προς την ένωση με την Ελλάδα.

ΠΗΓΕΣ – Τριήμερο Προβολών για την Ειρήνη: Στη συνέχεια, οι Πηγές θα φιλοξενήσουν ένα τριήμερο προβολών αφιερωμένο στην Ειρήνη:

Τετάρτη 16 Ιουλίου: «The Other Half» (Σκηνοθεσία Γιώργος Μουτάφης, 72’) Για 15 χρόνια, ένας φωτορεπόρτερ γίνεται μάρτυρας των μεταναστευτικών διαδρομών στα σκοτεινά περάσματα των ευρωπαϊκών συνόρων. Η κάμερά του βουτάει σε απρόσιτα μέρη, καταγράφοντας τις ιστορίες ανθρώπων που ξεπερνούν τα ανθρώπινα όρια, για να αποκαλύψει πώς ζει η Άλλη Όψη.

Πέμπτη 17 Ιουλίου: «Shalom – Salaam – Peace» (Σκηνοθεσία Αλεξία Τσούνη, 50’) Μετά τις 7 Οκτωβρίου 2023, ολοένα και περισσότεροι Ισραηλινοί αγωνίζονται ακόμη πιο σκληρά για να διατηρήσουν την ανθρωπιά όλων στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη. Είναι η διπλή τους αφοσίωση απειλή ή η μεγαλύτερη ελπίδα για αυτό το μέρος; (Shalom – Salaam – Peace είναι το γνωστό σύνθημα που σημαίνει ειρήνη στα Εβραϊκά, Αραβικά και Αγγλικά).

Παρασκευή 18 Ιουλίου: «Ο πύργος» (Σκηνοθεσία Mats Grorud, 115’) Η Wardi, ένα 11χρονο Παλαιστίνιο κορίτσι, ζει με όλη την οικογένειά της στη Βηρυτό, στον καταυλισμό προσφύγων όπου γεννήθηκε. Ο αγαπημένος της προπάππους Sidi ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που εγκαταστάθηκαν στον καταυλισμό αφού εκδιώχθηκαν από το σπίτι τους το 1948. Την ημέρα που ο Sidi της δίνει το κλειδί του παλιού του σπιτιού στη Γαλιλαία, φοβάται ότι μπορεί να έχει χάσει την ελπίδα να επιστρέψει κάποτε στο σπίτι. Καθώς ψάχνει την χαμένη ελπίδα του Sidi στον καταυλισμό, θα συλλέξει τις μαρτυρίες της οικογένειάς της, από τη μια γενιά στην άλλη. Μια υπέροχη ταινία κινουμένων σχεδίων για τις ρίζες της μνήμης που μας δένουν με ένα μέρος και τα φτερά της φαντασίας που μας πετούν μακριά, η οποία αντλεί από την προσωπική εμπειρία του σκηνοθέτη που εργάστηκε ως δάσκαλος σε αυτό τον καταυλισμό.