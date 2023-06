Οι Rotting Christ έρχονται στο AthensRocks 2023 και πλαισιώνουν τους Ghost

Φέτος στις 25 Ιουνίου θα ανέβουν στη σκηνή του AthensRocks πριν τους Ghost, δίνοντας και πάλι ένα εντυπωσιακό show αντάξιο του ονόματος του σημαντικότερου ελληνικού metal συγκροτήματος όλων των εποχών.

Με περισσότερα από 35 χρόνια στη δισκογραφική και συναυλιακή τους πλάτη, οι Rotting Christ μετρούν περισσότερα από 2000 shows σε κάθε γωνιά του πλανήτη και 13 albums που τους καθιέρωσαν στην ελίτ του extreme σκληρού ήχου παγκοσμίως.

Από τις ανίερες black μέρες των Passage to Arcturo, Thy Mighty Contract, Non Serviam και Triarchy of the Lost Lovers, μέχρι τα dark metal διαμαντάκια των A Dead Poem και Sleep of the Angels κι από τα ατμοσφαιρικά έπη των Khronos και Theogonia μέχρι τα πρόσφατα αριστουργηματικά Rituals και The Heretics, οι Rotting Christ κράτησαν ψηλά τη σημαία του ελληνικού metal σε όλον τον κόσμο ως οι απόλυτοι μουσικοί πρεσβευτές της χώρας.

Στα μνημειώδη live τους η ιαχή Non Serviam συνοδεύει κάθε τους κατεδαφιστική εμφάνιση, αφού το συγκρότημα έχει χτίσει το όνομά του και τη φήμη μέσα από τα θρυλικά shows τους. Την Κυριακή 25 Ιουνίου επιστρέφουν σε γνώριμα εδάφη και φέρνουν μαζί τους ένα setlist βγαλμένο από τα πιο τρελά όνειρα των χιλιάδων οπαδών τους, που περιμένουν με ανυπομονησία να αντικρύσουν ξανά τους Rotting Christ απέναντί τους, γράφοντας ακόμη ένα κεφάλαιο φεστιβαλικής ιστορίας.

Πληροφορίες

Την Κυριακή 25 Ιουνίου, το AthensRocks επιστρέφει στο ΟΑΚΑ, για την μεγαλύτερη metal τελετή του καλοκαιριού.

Εισιτήρια: Τα εισιτήρια για το Athens Rocks Festival ξεκινούν από 52€

(Δεν περιλαμβάνει το επιπλέον 10% κόστος έκδοσης).

Ηλεκτρονική προπώληση μέσω του δικτύου της ticketmaster.gr

Πηγή: news247.gr