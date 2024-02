Tι θα σημάνει για τις κοινοτικές αγροτικές επιδοτήσεις ενδεχόμενη ένταξη της Ουκρανίας

‘Ετσι, σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, οι αγρότες της Ευρώπης μετά τις δραματικές συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία σε σχέση με το ενεργειακό κόστος, την έκτακτη απώλεια κοινοτικών πόρων λόγω των οικονομικών ενισχύσεων της ΕΕ προς το Κίεβο, αλλά και την ενίσχυση της αμυντικών δαπανών, θα υποστούν πιθανόν μείωση στις τακτικές επιχορηγήσεις τους από τον κοινοτικό προϋπολογισμό.

Για να μη συμβεί αυτό θα πρέπει οι χώρες – μέλη της ΕΕ και ειδικά οι πιο μεγάλες, όπως η Γερμανία και η Γαλλία, να αυξήσουν τη συνεισφορά τους στον κοινό «κορβανά» των Βρυξελλών, πράγμα δύσκολο όχι μόνο για τις υφιστάμενες, αλλά και τις προβλεπόμενες στο μέλλον οικονομικές και δημοσιονομικές συνθήκες.

Σύμφωνα με το γερμανικό τύπο, στο Βερολίνο και στο Παρίσι, οι συνέπειες από την προσχώρηση της Ουκρανίας στην ΕΕ (με τις διαπραγματεύσεις να ξεκινούν πριν τη λήξη του πολέμου) – στη βάση της συμφωνίας της συνόδου κορυφής του περασμένου Δεκεμβρίου- δεν έχουν επαρκώς εκτιμηθεί.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη Welt, ένας νέος υπολογισμός αποκαλύπτει τώρα πόσο υψηλό θα ήταν το κόστος της ένταξης της χώρας.

Ένας υπολογισμός από το διάσημο εσθονικό think tank International Centre for Defence and Security, το οποίο είναι διαθέσιμο στη Welt, παρέχει πληροφορίες. Σύμφωνα με την έκθεση, εάν η Ουκρανία γινόταν μέλος σήμερα, θα λάμβανε περίπου 19 δισεκατομμύρια ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ κάθε χρόνο και θα γινόταν ο μεγαλύτερος αποδέκτης.

Οι πλούσιες χώρες θα πρέπει στη συνέχεια να μεταφέρουν υψηλότερα ποσά στις Βρυξέλλες, η Γερμανία, για παράδειγμα, 26 δισεκατομμύρια ευρώ, αύξηση 20%. Σύμφωνα με τη μελέτη, οι φτωχότερες χώρες όπως η Βουλγαρία και η Ρουμανία δεν είναι πιθανό να φύγουν ξαφνικά με άδεια χέρια, όπως συχνά φοβούνται.

«Υπάρχουν αόριστες εικασίες σχετικά με τις υποτιθέμενες καταστροφικές συνέπειες της ένταξης της Ουκρανίας», λέει ο Μάικλ Έμερσον (Michael Emerson), συγγραφέας της μελέτης.

Ο Έμερσον είναι γνωστό όνομα στις Βρυξέλλες, ο Βρετανός εργάστηκε για σχεδόν 20 χρόνια ως οικονομολόγος για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έγινε ο πρώτος πρεσβευτής της ΕΕ στη Σοβιετική Ένωση το 1991, ακολουθούμενος λίγο αργότερα από τη Ρωσία. «Για παράδειγμα, κυκλοφορεί η ιδέα ότι οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης που εντάχθηκαν τα τελευταία χρόνια θα μετατραπούν από καθαροί αποδέκτες σε καθαρούς συνεισφέροντες», λέει ο Emerson. «Αλλά αυτό το σενάριο τρόμου είναι αβάσιμο».

Μέχρι στιγμής, υπάρχουν μόνο λίγοι υπολογισμοί. Το Γερμανικό Οικονομικό Ινστιτούτο (IW) εκτίμησε τον Δεκέμβριο ότι η ένταξη της Ουκρανίας θα κοστίσει στην ΕΕ 18 έως 27 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Η Γενική Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το σώμα των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, κατέληξε σε εσωτερική έρευνα ύψους 26 δισεκατομμυρίων ευρώ. Έτσι, ο Emerson είναι ο πιο αισιόδοξος από όλους τους ειδικούς.

Αλλά ακόμη και ο ίδιος παραδέχεται ότι δεν θα είναι εύκολο. Η ΕΕ έχει ήδη δεχθεί πολλές φτωχότερες χώρες, δέκα το 2004, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία αμέσως μετά. Αλλά δεν υπήρξε ποτέ υποψήφιος όπως η Ουκρανία: μια τεράστια χώρα κατεστραμμένη από τον πόλεμο, με τόσους κατοίκους όσους η Ισπανία και μια καλλιεργήσιμη γη μεγαλύτερη από την Ιταλία. Θα δικαιούται περισσότερες επιδοτήσεις –όπως οι γεωργικές επιδοτήσεις– από οποιοδήποτε άλλο μέλος της διεθνούς κοινότητας.

Σήμερα, η Πολωνία είναι ο μεγαλύτερος καθαρός αποδέκτης, λαμβάνοντας περισσότερα από έντεκα δισεκατομμύρια ευρώ από τις Βρυξέλλες το 2022. Ακολουθούν η Ρουμανία και η Ουγγαρία με 5,5 και 4,2 δισ. ευρώ αντίστοιχα. Η Ουκρανία θα τους ξεπερνούσε σημαντικά. Και έτσι δεν είναι μόνο το ερώτημα αν το κράτος είναι έτοιμο για την ΕΕ, αν μπορεί να εφαρμόσει τις πολλές μεταρρυθμίσεις που απαιτούν οι Βρυξέλλες, όπως καλύτερα δικαστήρια, περισσότερη οικονομία της αγοράς, λιγότερη διαφθορά.

Το ερώτημα είναι επίσης αν η ΕΕ είναι έτοιμη για την Ουκρανία, αν μπορεί να «απορροφήσει» τη χώρα, όπως λένε στις Βρυξέλλες. ” πολιτική βούληση υπάρχει, αλλά θα παραμείνει έτσι όταν διακυβεύονται χρήματα;

Περίπου τα μισά από τα 19 δισεκατομμύρια ευρώ που εισρέουν στην Ουκρανία κάθε χρόνο θα είναι επιδοτήσεις για αγροκτήματα.

Οι γεωργοί της Ευρώπης λαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις, τουλάχιστον 157 ευρώ ανά εκτάριο. Σύμφωνα με τη Eurostat, ένα αγρόκτημα στην ΕΕ είναι κατά μέσο όρο 17 εκτάρια σε μέγεθος, ενώ ένα στην Ουκρανία είναι 485.

Αυτό οδηγεί σε ένα δίλημμα: τα κράτη μέλη θα πρέπει να αυξήσουν τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό – ή να εξηγήσουν στους αγρότες τους ότι θα λάβουν λιγότερα χρήματα στο μέλλον, καταλήγει η Welt.

