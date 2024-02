Γρίπη των πτηνών: Επιβεβαιώθηκαν τα πρώτα κρούσματα στην ηπειρωτική Ανταρκτική

Η γρίπη των πτηνών (H5N1) έφτασε στην ηπειρωτική Ανταρκτική για πρώτη φορά, επιβεβαίωσαν αξιωματούχοι. Ο ιός H5N1 εντοπίστηκε την Παρασκευή (23/02) σε δύο νεκρά πουλιά κοντά στη βάση Primavera, τον επιστημονικό ερευνητικό σταθμό της Αργεντινής στη χερσόνησο της Ανταρκτικής.

«Αυτή η ανακάλυψη καταδεικνύει για πρώτη φορά ότι ο εξαιρετικά παθογόνος ιός της γρίπης των πτηνών έφτασε στην Ανταρκτική, παρά την απόσταση και τα φυσικά εμπόδια που τη χωρίζουν από άλλες ηπείρους», ανέφερε μια έκθεση της ισπανικής κυβέρνησης την Κυριακή (25/02).

Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα δείχνουν ότι ο ιός εξαπλώνεται στην περιοχή, πιθανότατα μέσω αποδημητικών πτηνών. Ο ιός H5N1 πιστεύεται ότι έχει σκοτώσει εκατομμύρια άγρια πτηνά παγκοσμίως από το 2021 και έχει εξαπλωθεί σε κάθε ήπειρο εκτός από την Ωκεανία. Η γρίπη των πτηνών έφτασε στην ευρύτερη περιοχή της Ανταρκτικής τον περασμένο Οκτώβριο. Ο ιός εντοπίστηκε για πρώτη φορά στο βρετανικό υπερπόντιο έδαφος της Νότιας Γεωργίας και των Νήσων Σάντουιτς, περίπου 1.600 χιλιόμετρα μακριά από την ήπειρο της Ανταρκτικής. Βρέθηκε επίσης στα νησιά Φώκλαντ, τα οποία βρίσκονται 600 μίλια βορειοδυτικά της Νότιας Γεωργίας.

