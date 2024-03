Skroutz: Επένδυση σε νέες αποθήκες στον Ασπρόπυργο

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι νέες σύγχρονες αποθηκευτικές εγκαταστάσεις είναι στρατηγικά τοποθετημένες και εύκολα προσβάσιμες, με χώρους αποθήκευσης που φτάνουν τα 11.000 τ.μ. και υποδομές που μπορούν να φιλοξενήσουν πάνω από 30.000 μοναδικούς κωδικούς προϊόντων. Έτσι, θα υπάρχει η δυνατότητα φιλοξενίας ακόμη περισσότερων κατηγοριών προϊόντων. Με τα προηγμένα συστήματα διαχείρισης παραγγελιών, διεκπεραιώνονται έως και 5 φορές περισσότερες παραγγελίες, ξεπερνώντας τις 7.000 ημερησίως. Η νέα αποθήκη λειτουργεί από Δευτέρα έως Σάββατο και οι διαδικασίες της πραγματοποιούνται εξ' ολοκλήρου από μέλη της ομάδας του Skroutz.

Σημειώνεται ότι η υπηρεσία Fulfilled by Skroutz έχει πολλαπλά οφέλη για εμπόρους και καταναλωτές. Το Skroutz αναλαμβάνει τη διαχείριση της αποστολής των παραγγελιών με ταχύτητα και αξιοπιστία, το κόστος των υλικών συσκευασίας, καθώς και τις επιστροφές προϊόντων. Οι έμποροι μπορούν να προσφέρουν αυτόματα την υπηρεσία Same Day Delivery και Express παράδοση, ακόμα και εάν το κατάστημά τους βρίσκεται σε απομακρυσμένο σημείο της χώρας. Οι καταναλωτές από την άλλη απολαμβάνουν γρήγορη ανταπόκριση και κατ' επέκταση καλύτερη εξυπηρέτηση με την υπηρεσία Express παράδοση στην Αττική, σε συνεργασία με την Skroutz Last Mile, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Ο Γιώργος Χατζηγεωργίου, CEO και Co-Founder της Skroutz, δήλωσε σχετικά: «Η παροχή καινοτόμων υπηρεσιών συλλογής και αποστολής παραγγελιών με μηδενικό ποσοστό αστοχιών είναι ένα στοίχημα που η υπηρεσία Fulfilled by Skroutz έχει κερδίσει όλο το διάστημα λειτουργίας της. Όραμά μας από την αρχή είναι η ανάπτυξη των συνεργατών μας και η τέλεια αγοραστική εμπειρία των καταναλωτών. Και οι νέες αποθήκες μας επιτρέπουν να επενδύσουμε και στους δύο αυτούς στόχους μας».

ΑΠΕ-ΜΠΕ