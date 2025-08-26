eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τρίτη, 26 Αυγούστου 2025 17:45

Σε κλίμα οδύνης η κηδεία της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου (βίντεο)

Πλήθος συγγενών και φίλων συγκεντρώθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης στο Κοιμητήριο Χολαργού για να αποχαιρετήσουν την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, που έφυγε από τη ζωή μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο.

Σε βαρύ κλίμα τελέστηκε το μεσημέρι της Τρίτης, στο Κοιμητήριο Χολαργού , η κηδεία της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου που έφυγε από την ζωή σε ηλικία 40 ετών, έχοντας παλέψει γενναία με τον καρκίνο.

Συγγενείς και φίλοι συγκεντρώθηκαν για να πουν το τελευταίο αντίο. Τραγική φιγούρα ο σύντροφός της Ντέμης Νικολαΐδης. Από τους πρώτους που έφτασαν στο κοιμητήριο ήταν και η καλή της φίλη, Κατερίνα Καινούργιου.

Παρόντες στην τελετή ήταν επίσης πρώην συμπαίκτες και φίλοι του Ντέμη Νικολαΐδη όπως ο Αντώνης Νικοπολίδης, ο Γιώργος Καραγκούνης και ο Κώστας Κατσουράνης.

Τον Ντέμη Νικολαΐδη συνόδευε η κόρη του, Μελίνα.

Επιθυμία της οικογένειας είναι, αντί στεφάνων, να ενισχυθεί ο Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα», ενώ ένα ειδικό κουτί δωρεών έχει τοποθετηθεί στον χώρο της τελετής.

 

Πηγή: news247.gr

Κατηγορία Κοινωνία
