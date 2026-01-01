Βιοτεχνικό Πάρκο Καλαμάτας: Παραχώρηση χώρου για νέο σταθμό ΕΚΑΒ

Σταθμός του ΕΚΑΒ για την καλύτερη εξυπηρέτηση του δυτικού τομέα της Καλαμάτας αναμένεται να λειτουργήσει το επόμενο διάστημα στο Βιοτεχνικό Πάρκο της πόλης.

Κατόπιν επαφών που είχε το προηγούμενο διάστημα ο πρόεδρος της “Διοκλής Α.Ε.” Ιάκωβος Περρωτής με ιθύνοντες του ΕΚΑΒ, το Δ.Σ. της εταιρείας ενέκρινε ομόφωνα την παραχώρηση με χρησιδάνειο χώρου 25 τ.μ. στο κτήριο διοίκησης του ΒΙΟ.ΠΑ., ώστε να στεγαστεί εκεί μία από τις σημαντικότερες δομές υγείας στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα, η οποία μαζί με την αντίστοιχη εγκατάσταση στο Ανατολικό Κέντρο θα μπορέσουν να καλύψουν πιο αποτελεσματικά τις έκτακτες υγειονομικές ανάγκες της περιοχής.

Εξάλλου ομόφωνη ήταν και η απόφαση παραχώρησης χώρου στο κτήριο διοίκησης του ΒΙΟ.ΠΑ. για τη λειτουργία του Δημοτικού Φαρμακείου, το οποίο μέχρι σήμερα στεγάζεται στο κτήριο Β’ του δημαρχείου Καλαμάτας. Σε αυτόν τον χώρο μάλιστα, με την επικείμενη μετακίνηση του Δημοτικού Φαρμακείου θα ανοίξει ο δρόμος για τη στέγαση του Κέντρου Κακοποιημένων Γυναικών, που θα υλοποιήσει ο Δήμος Καλαμάτας με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Δ.Πλ.