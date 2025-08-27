"Εφυγε" στα 34 της χρόνια η Κύπρια αθλήτρια του επί κοντώ Μαρία Αριστοτέλους

Την τελευταία της πνοή άφησε, σε ηλικία μόλις 34 ετών, η Κύπρια αθλήτρια του άλματος επί κοντώ Μαρία Αριστοτέλους, μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο.

Η Μαρία Αριστοτέλους είχε ανακοινώσει προ δύο ετών ότι είχε διαγνωστεί με ραβδομυοσάρκωμα, μια σπάνια μορφή καρκίνου που συνήθως εμφανίζεται σε παιδιά έως 5 ετών. Όπως είχε αποκαλύψει, όλα ξεκίνησαν με ένα “κουβαράκι” σε μέγεθος φασολιού στο λαιμό της, που εν τέλει αποδείχθηκε ότι προερχόταν από ένα ραβδομυοσάρκωμα στη μύτη που είχε ήδη κάνει μετάσταση στους λεμφαδένες του λαιμού και στα οστά της αθλήτριας.

“Ο εχθρός είναι σκληρός, ύπουλος και επιθετικός αλλά μάλλον δεν έχει καταλάβει με τι έχει μπλέξει!”, έγραφε τότε η Κύπρια αθλήτρια, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας και σχολιάζοντας: “Γιατί στη ζωή δεν έχει σημασία τι μας έρχεται – ο καθείς κουβαλάει το σταυρό του – σημασία έχει να χαμογελάμε στα δύσκολα, να διασκεδάζουμε τις χαρές και να εξοπλιζόμαστε με λίγη παραπάνω τρέλα μέχρι το αύριο”.

Η Κύπρια αθλήτρια είχε ατομικό ρεκόρ στα 4,10μ., μία επίδοση που πέτυχε τον Μάιο του 2017 στους Αγώνες των Μικρών Χωρών στο Σαν Μαρίνο και ξανά τον Ιούνιο του 2018 στην Αθήνα. Υπήρξε επίσης βαλκανιονίκης το 2017, αναδείχθηκε πέντε φορές πρωταθλήτρια Κύπρου, ενώ είχε και τέσσερα μετάλλια στους Αγώνες Μικρών Χωρών, με μεγαλύτερη επιτυχία το χρυσό στο Μαυροβούνιο το 2019.

Σε ανακοίνωσή της, η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή αναφέρει:

“Η Μαρία Αριστοτέλους υπήρξε πρωταθλήτρια του στίβου στο άλμα επί κοντώ, εκπροσωπώντας τη χώρα μας σε σωρεία διεθνών αθλητικών διοργανώσεων. Τα τελευταία χρόνια αποτέλεσε σύμβολο πίστης και αρνήθηκε πεισματικά να παραδοθεί στον μεγαλύτερο και πιο σκληρό αντίπαλο της καριέρας της.

Ο πρόεδρος κ. Γιώργος Χρυσοστόμου, τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου, ο γενικός διευθυντής, οι διοικητικοί λειτουργοί και το προσωπικό της ΚΟΕ απευθύνουν στους οικείους της Μαρίας τα πιο θερμά μας συλλυπητήρια. Η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους σε αυτές τις τόσο δύσκολες στιγμές.

Αιωνία της η μνήμη και ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα την σκεπάσει…”.

Από την πλευρά του, ο αδελφός της αθλήτριας, Απόστολος Αριστοτέλους, αποχαιρέτησε την αδελφή του με μία συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Καλό ταξίδι στο φως αδερφούλα μου. Σε αγαπώ ως τον ουρανό! Θα είμαστε πάντα ενωμένοι. Σε ευχαριστώ για όλα. Να μας προσέχεις».

