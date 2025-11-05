Καλαμάτα: Αναβλήθηκε ξανά η δίκη για το θάνατο του Κώστα Θεοδωρακάκη

Αναβλήθηκε ξανά χθες, στο Τριμελές Εφετείο Καλαμάτας, για τις 6 Οκτωβρίου 2026, η δίκη για το θάνατο του 54χρονου εικονολήπτη Κώστα Θεοδωρακάκη από σαΐτα, στον σαϊτοπόλεμο της Καλαμάτας ανήμερα το Πάσχα του 2019, στο βόρειο πάρκινγκ του Νέδοντα.

Η αναβολή δόθηκε λόγω αποχής των δικηγόρων.

Να υπενθυμίσουμε ότι πρωτόδικα το δικαστήριο, τον Μάρτιο του 2022, είχε καταδικάσει τους 8 κατηγορούμενους με τριετή αναστολή: Τον καπετάνιο του μπουλουκιού σε φυλάκιση 3 χρόνων και 7 μηνών. Τον τέως δήμαρχο Καλαμάτας Παναγιώτη Νίκα και τον τέως δημοτικό σύμβουλο (υπεύθυνο για τον σαϊτοπόλεμο) Νίκο Μπασακίδη σε φυλάκιση 2 ετών και 5 σαϊτολόγους σε φυλάκιση 9 μηνών.

Οι δύο αυτοδιοικητικοί και ο καπετάνιος του μπουλουκιού κατηγορούνταν για ανθρωποκτονία εξ αμελείας και το πρωτόδικο δικαστήριο είχε κηρύξει ενόχους τους δύο αυτοδιοικητικούς, γιατί έκρινε πως είχαν την ευθύνη για τη λήψη και τήρηση μέτρων ασφαλείας στον σαϊτοπόλεμο, καθώς και για τις συνθήκες διεξαγωγής του. Ο καπετάνιος καταδικάστηκε, γιατί όπως προέκυψε κατά την ακροαματική διαδικασία, η φονική σαΐτα έφυγε από το φλεγόμενο ταγάρι του, όταν αυτός το πέταξε κάτω στην προσπάθειά του να το σβήσει με το πόδι του.

Γ.Σ.