Θρακικό Πέλαγος: Τουρκικά αλιευτικά πυροβόλησαν στον αέρα μετά από επεισόδιο με Έλληνες ψαράδες (βίντεο)

Ένταση προκλήθηκε το βράδυ της Τρίτης στο Θρακικό Πέλαγος μεταξύ τουρκικών και ελληνικών αλιευτικών σε θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Θάσο και τη Σαμοθράκη.

Τις τελευταίες ημέρες όπως καταγγέλλουν Έλληνες ψαράδες Τούρκοι αλιείς μπαίνουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα για να ψαρέψουν, ωστόσο γύρω στις 10 το βράδυ της Τρίτης τα πνεύματα οξύνθηκαν και σημειώθηκε και σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με καταγγελίες και βίντεο που ανεβάζουν Έλληνες ψαράδες στα κοινωνικά δίκτυα τουρκικά αλιευτικά φτάνουν στα 4-6 ναυτικά μίλια από τη Σαμοθράκη για να ψαρέψουν.

Χθες, Έλληνες αλιείς πήγαν για να τους ζητήσουν να απομακρυνθούν, ωστόσο από τουρκικό αλιευτικό οι τόνοι ανέβηκαν και οι Τούρκοι ψαράδες δεν δίστασαν να πυροβολήσουν στον αέρα. Μάλιστα οι πυροβολισμοί καταγράφηκαν σε βίντεο που ανέβηκε στα social media.

Όπως καταγγέλλουν οι Έλληνες ψαράδες δεν υπήρξε κάποια ανταπόκριση από τις ελληνικές Αρχές. Δεν έχει γίνει γνωστό εάν στη συνέχεια υπήρξε κάποια κινητοποίηση από το Λιμενικό.

Πηγή: ertnews.gr