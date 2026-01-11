Στην Καλαμάτα το βραβευμένο έργο «Κάθε χρόνο ίδια μέρα»

Μετά την επιτυχία της παράστασης «Ο φίλος μου ο Ντοστογιέφσκι» και τα πολυάριθμα ταξίδια της σε όλη την Ελλάδα, η ίδια δημιουργική τριάδα (Παύλος Λουτσίδης, Κώστας Γάκης, Νατάσα Φαίη Κοσμίδου) ξαναχτυπά με τη νέα καλλιτεχνική της κατάθεση: τη σπιρτόζικη, ρομαντική κωμωδία «Κάθε χρόνο ίδια μέρα». Το πολυβραβευμένο θεατρικό έργο του Bernard Slade, που πρωτοπαρουσιάστηκε στην Ελλάδα από τον Αλέκο Αλεξανδράκη και τη Νόνικα Γαληνέα, αποκτά τώρα τελείως διαφορετική ταυτότητα, ρυθμολογία και αισθητική, χάρη στις δυναμικές ερμηνείες της Σοφίας Μανωλάκου και του Παύλου Λουτσίδη.

Οι δύο ηθοποιοί μετατρέπουν το δωμάτιο του ξενοδοχείου σε ένα πεδίο μάχης με έντονη σωματικότητα, μεγάλες δόσεις χιούμορ και στιγμές σπάνιας ανθρωπιάς, οι οποίες λειτουργούν ως ανάσα ανακούφισης στους κυνικούς ρυθμούς και την απονέκρωση των συναισθημάτων του σήμερα. Το έργο θα παρουσιαστεί την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, στις 8.30 μ.μ., στο αμφιθέατρο του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας.

Ο Κώστας Γάκης, με την πάντα ευρηματική σκηνοθετική του ματιά δίνει έναν φρενήρη σκηνικό ρυθμό στο έργο και δημιουργεί μία εντελώς πρωτότυπη θεατρική σύμβαση στην οποία το γέλιο διαδέχεται με κοφτερό τρόπο την συγκίνηση και το ρεαλιστικό παίξιμο εναλλάσεται ταχύτατα με γκροτέσκα στοιχεία αλλά και αναπάντεχες πινελιές μαγικού ρεαλισμού. Ο ίδιος υπογράφει και τη μουσική σύνθεση η οποία δίνει τον τόνο κάθε σκηνής και ολοκληρώνει την αισθητική του εργου. Η Νατάσα - Φαίη Κοσμίδου συνεργάτης στη σκηνοθεσία και σταθερή δραματουργός της ομάδας δίνει με τη σειρά της πολλές έξυπνες λύσεις για να έρθει το κείμενο στο σήμερα και υπογράφει τους ατμοσφαιρικούς φωτισμούς.

Η Ιστορία

Ο Τζορτζ και η Ντόρις συναντιούνται παράνομα μία φορά τον χρόνο, πάντα την ίδια μέρα, στο ίδιο μοτέλ στο Σαν Φρανσίσκο. Για 25 ολόκληρα χρόνια. Μέσα σε ένα 24ωρο προσπαθούν να χωρέσουν όλα όσα άλλαξαν και όλα όσα έμειναν ίδια: τις χαρές, τις απώλειες, τις μικρές νίκες και τις μεγάλες αποφάσεις. Μια σχέση που είναι ταυτόχρονα αγάπη, φιλία, έρωτας, παιχνίδι και πληγή. Μια σχέση έξω από τα όρια, αλλά βαθιά μέσα στη ζωή τους. Ο θεατής παρακολουθεί τον «πίνακα» αυτής της σχέσης να ζωγραφίζεται μπροστά του - από τη νεότητα έως τη μέση ηλικία, με χιούμορ, τρυφερότητα και αφοπλιστική ειλικρίνεια.

Για το έργο

Το «Κάθε χρόνο τέτοια μέρα» είναι ένα έργο που μας θυμίζει πως, μέσα στον χρόνο που τρέχει αδυσώπητα, υπάρχουν στιγμές-διαλείμματα· στιγμές που λειτουργούν σαν μια ένεση ομορφιάς, σαν μια ανάσα. Αυτή η μία μέρα τον χρόνο, για τους ήρωες του έργου, γίνεται καταφύγιο. Ενας μικρός, μυστικός παράδεισος μακριά από την καθημερινότητα. Ένας χώρος όπου η αγάπη, το γέλιο, ο πόνος και η μνήμη συνυπάρχουν. Και ίσως γι' αυτό μας αφορά τόσο: Γιατί όλοι έχουμε ανάγκη από μια τέτοια μέρα. Γιατί ο ρομαντισμός δεν είναι μελό πολυτέλεια. Είναι μια ανθρώπινη και βαθιά ανάγκη. Όπως έγραψαν οι New York Times: «Γνήσια αστείο και γνήσια ρομαντικό. Τόσο ανθρώπινο που αγγίζει την καρδιά όλων μας.» Θεωρείται μία από τις πιο εμβληματικές ρομαντικές κωμωδίες του 20ού αιώνα. Από το Μπρόντγουεϊ μέχρι το Παρίσι και από τη θεατρική σκηνή μέχρι τον κινηματογράφο, το έργο του Bernard Slade συνεχίζει να συγκινεί και να κάνει το κοινό να γελά και να ονειρεύεται. Μια μικρή ανάσα ζωής - κάθε χρόνο, ίδια μέρα.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κείμενο Βernard Slade. Μετάφραση Μιχάλης Παπαμιχάλης. Σκηνοθεσία, μουσική Κώστας Γάκης. Βοηθός σκηνοθέτη, φωτισμοί Νατάσα - Φαίη Κοσμίδου. Σκηνικά - Κοστούμια Ηρώ Παρδαβέλλα. Φωτογραφίες, σχεδιασμός αφίσας Greek Fox. Παραγωγή "Ελευθερίου Entertainment". Παίζουν: Ντόρις Σοφία Μανωλάκου. Τζώρτζ Παύλος Λουτσίδης. Εισιτήρια στο ticketservices.gr ή στο βιβλιοπωλείο «Ολα χαρτί».