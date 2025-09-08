Νεκρός 17χρονος που οδηγούσε φορτηγό στην Κρήτη (βίντεο)

Ο ανήλικος, που οδηγούσε φορτηγό, ενώ κινούνταν στο οδόστρωμα στο 112ο χιλιόμετρο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, μεταξύ Αγίας Πελαγίας και Φόδελε στο ρεύμα προς το Ρέθυμνο πήγε πολύ δεξιά στην άκρη, στο ρύθρο των ομβρίων υδάτων, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του οχήματος.

Στην προσπάθειά του να επαναφέρει το φορτηγό στην πορεία του, έστριψε αριστερά, δυστυχώς όμως το βαρύ όχημα εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό του οδηγού στο εσωτερικό της καμπίνας σύμφωνα με το cretalive. Eυτυχώς, τη στιγμή εκείνη δεν ερχόταν κάποιο άλλο όχημα από το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Άμεσα στον τόπο του δυστυχήματος βρέθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με γιατρό, αλλά και δύναμη της Πυροσβεστικής με δύο οχήματα και ένα όχημα της ΕΜΑΚ. Οι πυροσβέστες ξεκίνησαν επιχείρηση απεγκλωβισμού ανασύροντας το σώμα του άτυχου 17χρονου.

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, ο νεαρός οδηγός δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και άφησε την τελευταία του πνοή. Η σορός του μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Πηγή: www.tovima.gr