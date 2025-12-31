Καλαμάτα: Πλήθος κόσμου κατέκλυσε τον Σιδηροδρομικό Σταθμό για την εορταστική επιστροφή του τρένου (βίντεο-φωτογραφίες)

Πλήθος μικρών και μεγάλων κατέκλυσε από το πρωί της παραμονής Πρωτοχρονιάς τον Σιδηροδρομικό Σταθμό της Καλαμάτας για την έστω και συμβολική επιστροφή του τρένου μετά από πολλά χρόνια.

Σε μία εορταστική ατμόσφαιρα και έπειτα από αρκετή αναμονή ο Αγιος Βασίλης, έφτασε με το τρένο στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα σε μία αξιέπαινη και σημαντική πρωτοβουλία του Συλλόγου Φίλων Σιδηροδρόμου Μεσσηνίας που κρατάει "ζεστό" το αίτημα πολλών για κανονική επαναλειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου έστω σε προαστιακό επίπεδο ή στο πλαίσιο δρομολογίων τουριστικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα.

Οι εκατοντάδες των πολιτών, που από νωρίς έσπευσαν να πιάσουν σειρά στον Σιδηροδρομικό Σταθμό έπιασαν όπως αποδείχθηκε απροετοίμαστους τους διοργανωτές και έτσι ανά διαστήματα δημιουργήθηκαν σκηνές εκνευρισμού από πολίτες που επί ώρα περίμεναν το τρένο να φτάσει και να μπορέσουν να επιβιβαστούν σε αυτό για μία μικρή βόλτα.

Η προσμονή των παιδιών να δουν τον Αγιο Βασίλη και τα ξωτικά να φέρνουν δωράκια με το τρένο, αλλά και των μεγαλύτερων να δουν το τρένο να επιστρέφει μετά από πολλά χρόνια στην Καλαμάτα επικράτησε και τελικά έστω και μετ' εμποδίων εκατοντάδες πολίτες πέρασαν όμορφες στιγμές στον Σιδηροδρομικό Σταθμό της μεσσηνιακής πρωτεύουσας.

Αν και το τρένο αναμενόταν στις 12 το μεσημέρι σύμφωνα με το πρόγραμμα της εκδήλωσης, τελικά έφτασε λίγα λεπτά μετά τη 1 και μέχρι τότε οι διοργανωτές είχαν ετοιμάσει δραστηριότητες για τα παιδιά (ξυλοπόδαροι, μπαλονοκατασκευές, face painting και bubble show).

Με την άφιξη του τρένου ο Αγιος Βασίλης και τα ξωτικά μοίρασαν συμβολικά δώρα και μετά από αρκετή αναμονή ξεκίνησαν τα τρία δρομολόγια του τρένου από τον Σταθμό έως και τα Ακοβίτικα. Ετσι οι μεγάλοι θυμήθηκαν έστω και για λίγο το ταξίδι με το τρένο και οι μικροί είχαν την ευκαιρία να επιβιβαστούν σε ένα μέσο μεταφοράς που λείπει χρόνια από την πόλη, αλλά με τις κατάλληλες ενέργειες έχει σημαντικές προοπτικές σε διάφορα επίπεδα.

Τη δράση συνδιοργάνωσαν ο Δήμος Καλαμάτας και η κοινωφελής επιχείρηση «ΦΑΡΙΣ», σε συνεργασία με τον Σύλλογο Φίλων Σιδηροδρόμου Μεσσηνίας, την PolisArt ΚοινΣΕπ Καλαμάτας, τη «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος ΜΑΕ/ΟΣΕ» και τη «Hellenic Train».