Μονή Σινά: Νέος Αρχιεπίσκοπος ο αρχιμανδρίτης Συμεών Παπαδόπουλος (βίντεο)

Από τα 20 μέλη που συμμετείχαν, έλαβε 19 ψήφους, ενώ ο ίδιος τήρησε το αρχαίο έθιμο ψηφίζοντας λευκό.
Να σημειωθεί ότι ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός είχε υποβάλει επίσημα την παραίτησή του από τη θέση του ηγουμένου της Μονής Σινά, μέσω επιστολής και για σήμερα, Κυριακή (14/09), είχε συγκληθεί Γενική Συνέλευση με μοναδικό θέμα την εκλογή νέου Ηγουμένου και Αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν και Ραϊθώ.
Η υποψηφιότητά του αποτέλεσε σημείο σύγκλισης και για τις δύο πλευρές της Αδελφότητας, γεγονός που διασφάλισε την εκλογή του χωρίς καμία αμφισβήτηση.
Η καθαρή αυτή επικράτηση εκτιμάται ως σημαντική παρακαταθήκη για την εδραίωση κλίματος ομόνοιας και ενότητας στο εσωτερικό της Μονής, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα περίοδο σταθερότητας.
