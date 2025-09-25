Βοιωτία: Η 62χρονη έλειπε από τη δουλειά της με αναρρωτική άδεια 146 ημέρες (Βίντεο)

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που βλέπουν το «φως» της δημοσιότητας η γυναίκα που εργαζόταν ως διευθύντρια ΚΕΠ μέσα στο 2025 έχει πάει στην εργασία της μόλις 51 ημέρες.
Σύμφωνα με το mega από την αρχή του έτους 2025, η 62χρονη έχει πάρει συνολικά 146 ημέρες αναρρωτική άδεια και άλλες 22 ημέρες κανονική άδεια. Δηλαδή από τις 245 ημερολογιακές μέρες του 2025, η 62χρονη πήγε στην εργασία της μόλις 51.
Πήρε συνεχόμενη αναρρωτική από 4/3 έως 20/6, σύνολο 108 ημέρες δηλαδή, με χαρτί από ιδιωτική κλινική. Για τις υπόλοιπες 138 μέρες λοιπόν που έλαβε, η 62χρονη βάσει νόμου θα πρέπει να έχει περάσει από υγειονομική επιτροπή, να προσκόμισε χαρτί από δημόσιο νοσοκομείο και ενδεχομένως ελεγκτής γιατρός να την επισκέφτηκε στην κατοικία της.