Σταματά την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι - Δεκτά όλα τα αιτήματά του (βίντεο)

Τέλος στην απεργία πείνας, μετά από 23 ημέρες, έδωσε την Τρίτη ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του 22χρονου Ντένις που έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Η ανακοίνωση της λήξης της απεργίας πείνας πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των δηλώσεων του Πάνου Ρούτσι και της δικηγόρου του, Ζωής Κωνσταντοπούλου, μπροστά από τη Βουλή.

Η κα Κωνσταντοπούλου, ξεκίνησε τις δηλώσεις της λέγοντας: “Σήμερα αποδεικνύεται ότι το φως μπορεί να νικήσει το σκοτάδι. Αποδεικνύεται ακόμη ότι ένας άνθρωπος με τη δύναμη της ψυχής του, με τη στήριξη των δικών του αλλά και όλης της κοινωνίας, με όλο το δίκιο με το μέρος του μπορεί να νικήσει τους πιο σκληρούς και αδυσώπητους μηχανισμούς.”

“Η συσκότιση, η συγκάλυψη, οι μεθοδεύσεις για να θαφτεί βαθιά η αλήθεια δεν επικράτησαν και ανασύρονται οι έρευνες. Βγαίνουν από το αρχείο οι μηνύσεις και οι καταγγελίες των συγγενών, βγαίνουν τα τριών χιλιάδων σελίδων έγγραφα που αφορούν τους λόγους πρόκλησης της πυρόσφαιρας και της πυρκαγιάς, τους λόγος θανάτου και τις αιτίες πρόκλησης των θανάτων των ανθρώπων που αφαιρέθηκε η ζωή του στα Τέμπη. Ανασύρονται οι διερευνήσεις για τα αιτία θανάτου, για τις ιατροδικαστικές έρευνες, για τις παραλήψεις πραγματογνώμων και ιατροδικαστών και πλέον όλα είναι ανοιχτά.” είπε μεταξύ άλλων η κα Κωνσταντοπούλου και πρόσθεσε: “Αποδείχθηκε ότι ο αγώνας του Πάνου, που τον στήριξε και τον στηρίζει όλη η κοινωνία, μπόρεσε να νικήσει εκείνους που ήθελαν με παρά πολύ σκοτεινές διεργασίες να κλέψουν την αλήθεια.”

“Αξίζουν όχι χειροκροτήματα, αλλά ευγνωμοσύνη στον Πάνο Ρούτσι που έδειξε με την στάση του για 23 μέρες ότι μπορεί να δικαιώσει το παιδί του”, πρόσθεσε η κα Κωνσταντοπούλου.

Στη συνέχεια, ο κ. Ρούτσι ανακοίνωσε πως σταματά την απεργία πείνας. “Η απεργία πείνας σταματά σήμερα” είπε ο Πάνος Ρούτσι, και ευχαρίστησε όσους ήταν δίπλα του.

Ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος έχει στο πλευρό του όλη την ελληνική κοινωνία, πραγματοποίησε επί 23 μέρες απεργία πείνας, ζητώντας να γίνει εκταφή και τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του παιδιού του.

Νωρίτερα, σε δηλώσεις που παραχώρησε ο κ. Ρούτσι, ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει τον αγώνα του μέχρι να γίνουν δεκτά τα αιτήματά του. «Συνεχίζω τον αγώνα μου μέχρι να πάρουμε διαβεβαίωση από την κυβέρνηση ότι τα αιτήματά μου θα γίνουν δεκτά».

Ο κ. Ρούτσι ευχήθηκε να μη συνεχιστεί για πολύ ακόμη, αναμένοντας απαντήσεις και εξελίξεις τις επόμενες ώρες. «Δεν έχω να πω πολλά πράγματα, ο κόσμος μιλάει από μόνος του, που έρχεται κάθε μέρα εδώ. Εύχομαι να μη συνεχιστεί πολύ ακόμα. Αναμένουμε απαντήσεις και εξελίξεις».

