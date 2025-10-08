Δύο σοβαρά τραυματίες ύστερα από ατύχημα με εκπαιδευτικό αεροπλάνο στο Τατόι (βίντεο)

Ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 11:30 το πρωί της Τετάρτης στην αεροπορική βάση Δεκέλειας στο Τατόι, όταν κατά τη διάρκεια της απογείωσης έσπασε το ρηνιαίο άκρο -ο μπροστινός τροχός- διθέσιου εκπαιδευτικού αεροσκάφους της Πολεμικής Αεροπορίας τύπου GF Tecnam, με αποτέλεσμα το αεροπλάνο να βγει από τον διάδρομο.

Τα μέλη του πληρώματος, δύο εκπαιδευτές της Σχολής Ικάρων, διακομίστηκαν -έχοντας τις αισθήσεις τους- με ασθενοφόρο στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου υποβάλλονται σε εξετάσεις.

Και οι δύο είναι σοβαρά τραυματισμένοι, με την κατάσταση της υγείας του ενός να είναι πιο βαριά.

Προς το παρόν, δεν έχει αποσαφηνιστεί αν το αεροπλάνο είχε πάρει κάποιο ύψος, αλλά από την εικόνα του, είναι πιθανόν να είχε όντως πάρει κάποιο ύψος.

Το αεροσκάφος έχει περικυκλωθεί από στρατιωτικά οχήματα Unimog της αεροπορίας και πυροσβεστικά οχήματα. Συνεργεία έχουν σπεύσει στο σημείο και το έχουν αποκλείσει ενώ για λόγους ασφαλείας δεν επιτρέπεται η είσοδος και στις τηλεοπτικές κάμερες. Για τα αίτια του ατυχήματος θα διεξάγει έρευνα η Πολεμική Αεροπορία.

Καθώς η περιοχή είναι καθαρά στρατιωτική, δεν υπάρχει αρκετή κίνηση πεζών ή κατοίκων κι αυτό δυσκολεύει την αναζήτηση αυτόπτη μάρτυρα, πέραν τυχόν αυτόπτη μάρτυρα που βρισκόταν εντός του αεροδρομίου.

