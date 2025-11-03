ΕΛΤΑ: Σε Αττική, Θεσσαλονίκη και πέντε ακόμη πόλεις τα πρώτα λουκέτα – Αντιδράσεις και για την τρίμηνη αναστολή στην περιφέρεια

Η πρώτη φάση της αναστολής λειτουργίας καταστημάτων των ΕΛΤΑ, τίθεται σε εφαρμογή τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου και στη λίστα με τα πρώτα 46 που κλείνουν άμεσα, συγκαταλέγονται 33 στην Αττική (33), οκτώ στη Θεσσαλονίκη και από ένα στη Πάτρα, στη Ρόδο, στα Ιωάννινα, στην Ιεράπετρα και στα Χανιά.

Ένα βήμα πίσω από την αρχική απόφαση να κλείσουν αιφνιδιαστικά 204 καταστήματα σε ολόκληρη τη χώρα, έκανε η διοίκηση των ΕΛΤΑ, όμως η απόφαση για τρίμηνη αναστολή στην Περιφέρεια και κλείσιμο 70 καταστημάτων, συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις. Το θέμα των ΕΛΤΑ αναμένεται να συζητηθεί την Τρίτη στη Βουλή.