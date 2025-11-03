Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας η κηδεία του 39χρονου στα Βορίζια (βίντεο)

Τελευταία πράξη του δράματος στα μαυροφορεμένα Βορίζια του Ηρακλείου με την κηδεία του 39χρονου που έπεσε νεκρός στο αιματοκύλισμα του Σαββάτου.

Σε ανοιχτό κύκλο η κηδεία, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή αντεκδίκησης. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί και γύρω από το χωριό, ουσιαστικά είναι αποκλεισμένο.

Η 56χρονη που έχασε τη ζωή της στην ανταλλαγή πυρών θα κηδευτεί αύριο στα Χανιά. Συνολικά έξι άτομα- μεταξύ των οποίων και ο 39χρονος- εμπλέκονται στο φονικό, που αποδίδεται σε χρόνιες εχθροπραξίες, μεταξύ των δύο οικογενειών

Η νεκρόσιμη πομπή θα διατρέξει όλο το χωριό καθώς το νεκροταφείο βρίσκεται στην άκρη του χωριού, εκεί όπου βρίσκεται το σπίτι των μελών της άλλης οικογένειας που έχουν εμπλακεί στο αιματοκύλισμα.

Θρήνος για τον 39χρονο πατέρα πέντε παιδιών

Η αστυνομική παρουσία είναι εμφανής, ενώ σε ετοιμότητα είναι και άλλοι 50 από όλη την Κρήτη, που εάν χρειαστεί θα μεταβούν στο χωριό όπου σημειώθηκε το διπλό φονικό.

Τα σχολεία είναι κλειστά σήμερα και αύριο τόσο στα Βορίζια όσο και στον Ζαρό για λόγους ασφαλείας την ώρα που συνεχίζονται οι αστυνομικές έρευνες και σε γύρω χωριά για τον εντοπισμό των τριών εμπλεκομένων.

Την ίδια ώρα στο νοσοκομείο εξακολουθούν να νοσηλεύονται τέσσερις εκτός κινδύνου, εκ των οποίων οι δύο έχουν συλληφθεί.

Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των τριών αδελφών

Πέντε ποινικές διώξεις έχουν ασκηθεί μέχρι αυτή την ώρα. Όπως έχει γίνει γνωστό τα αδέλφια ενός εκ των τραυματιών, που έχει ήδη συλληφθεί αλλά παραμένει για νοσηλεία, είναι αυτά που αναζητούνται από την αστυνομία.

Οι έρευνες γίνονται σε γειτονικά χωριά ενώ σημαντικό κρίνεται και το γεγονός ότι δεν έχουν βρεθεί τα όπλα της συμπλοκής.

Να σημειωθεί ότι ο 39χρονος δέχθηκε τέσσερις σφαίρες από δύο όπλα.

Ελεύθερος εν τω μεταξύ αφέθηκε ένας ύποπτος που είχε προσαχθεί καθώς αποδείχθηκε ότι δεν είχε καμία εμπλοκή με το φονικό.

Ταυτόχρονα, οι Αρχές προσπαθούν να ταυτοποιήσουν το άτομο που προκάλεσε την έκρηξη στο σπίτι το βράδυ της Παρασκευής με τη μία οικογένεια να γίνεται γνωστό πως θεωρούσε ότι ο 39χρονος ήταν υπεύθυνος για αυτό το συμβάν.

Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν προκύπτει από τις μέχρι τώρα έρευνες με το ζητούμενο να είναι για την αστυνομία να βρεθεί ποιος είναι ο δράστης που ξεκίνησε αυτή την αιματηρή αντιπαράθεση μεταξύ των δύο οικογενειών.

Την Τρίτη στα Χανιά η κηδεία της 56χρονης

Υπό αστυνομικό κλοιό αναμένεται να γίνει αύριο, στο χωριό του συζύγου της, τον Αλικιανό Χανίων, η κηδεία της 56χρονης που έχασε τη ζωή της κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών στα Βορίζια Ηρακλείου.

Η σορός της άτυχης νοσηλεύτριας θα βρίσκεται στην εκκλησία του Τιμίου Σταυρού από τις 12.00 και η εξόδιος ακολουθία θα ψάλλει στις 14.00 και θα ακολουθήσει η ταφή. Νωρίτερα σήμερα ο σύλλογος εργαζομένων του Γενικού νοσοκομείου Χανίων “ο Άγιος Γεώργιος” όπου εργαζόταν η άτυχη γυναίκα, πραγματοποίησε τρισάγιο στη μνήμη της σε βαρύ κλίμα από τον άδικο χαμό της.

Στην κηδεία της 56 Χρόνης αναμένεται να παραστούν συγγενείς της από τα Βορίζια Ηρακλείου, ενώ αμφίβολο θεωρείται να βρεθεί στην κηδεία της μητέρας του ο ένας γιος της 56 Χρόνης ο οποίος αναζητείται από τις αρχές.

Το χρονικό του μακελειού στα Βορίζια

Στοιχεία, ακόμη και οπλισμό αναζητούν οι αρχές, στην προσπάθειά τους να ρίξουν περισσότερο φως στην αιματηρή βεντέτα που οδήγησε σε δύο θανάτους στα Βορίζια. Παρά τις μακροχρόνιες διαφορές των δύο οικογενειών για κτηματικά ζητήματα, κανείς στο χωριό δεν περίμενε αυτήν την ασύλληπτη συμπλοκή.

Πόρτα πόρτα ψάχνουν η αστυνομία και η ΕΚΑΜ τα σπίτια στο χωριό Βορίζια, για να εντοπίσουν πιθανώς όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στο διπλό φονικό. Οι έρευνες συνεχίζονται και στην ευρύτερη περιοχή για τους ένοπλους, τον οπλισμό και οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί να οδηγήσει στην ταυτότητα των δραστών.

Έξι άτομα φέρονται να συμμετείχαν στην ανταλλαγή πυροβολισμών ανάμεσα στις δύο οικογένειες, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άτομα ο 39χρονος και μία 56χρονη και άλλα τέσσερα να τραυματιστούν σοβαρά. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, στους έξι εμπλεκόμενους περιλαμβάνεται ο 39χρονος που έχασε τη ζωή του, δύο τραυματίες που νοσηλεύονται και συνελήφθησαν και άλλα τρία άτομα, ηλικίας 19, 25 και 29 ετών, τα οποία αναζητούνται.

Η ένταση μεταξύ των δύο οικογενειών, που σύμφωνα με μαρτυρίες, είχαν μακροχρόνιες διαφορές για κτηματικά ζητήματα και παλαιότερα περιστατικά, κορυφώθηκε το βράδυ της Παρασκευής μετά την έκρηξη βόμβας σε υπό κατασκευή σπίτι, που ανήκε σε μέλος της μίας από τις δύο οικογένειες. Η έκρηξη προκάλεσε σοβαρές ζημιές, ενώ αποτέλεσε την αφορμή για το αιματηρό ξέσπασμα με τους πυροβολισμούς λίγες ώρες αργότερα.

Πηγή: ertnews.gr