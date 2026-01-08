Αποκλείουν σήμερα τον αυτοκινητόδρομο στον κόμβο του “Πράκτικερ”: Επιμένουν στις κινητοποιήσεις οι αγρότες της Μεσσηνίας

Επιμένουν στις κινητοποιήσεις και οι αγρότες του μπλόκου της Μεσσηνίας, συντασσόμενοι με τις αποφάσεις της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν αποφασίσει από σήμερα το πρωί, να επανέλθουν με τα τρακτέρ τους και να αποκλείσουν τον αυτοκινητόδρομο του “Μορέα”, στον κόμβο του “Πράκτικερ” στη Θουρία, όπως είχαν κάνει πριν τις γιορτές.

Ετσι όσοι ταξιδεύουν προς και από την Αθήνα, θα πρέπει να μπαίνουν και να βγαίνουν από τον αυτοκινητόδρομο, στα πλευρικά διόδια των Αρφαρών.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι του μπλόκου έχουν αποφασίσει αύριο το πρωί να παραστούν στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας, με τη συμμετοχή συμβολικού αριθμού τρακτέρ, για να εκφράσουν την έντονη αντίδρασή τους για το αγροτοδικείο που έχει προγραμματιστεί και στο οποίο είναι κατηγορούμενοι αγρότες – μέλη του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Μεσσήνης, για το συμβολικό κλείσιμο του αυτοκινητόδρομου του “Μορέα”, στα πλαίσια πανελλαδικής αγροτικής κινητοποίησης με μπλόκα το 2022. Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι του μπλόκου καλούν τον κόσμο της Καλαμάτας να δώσει το παρών σε συγκέντρωση συμπαράστασης στο Δικαστικό Μέγαρο.

Οσον αφορά τις εξειδικεύσεις των μέτρων που ανακοινώθηκαν χθες από κυβερνητικά στελέχη, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι του μπλόκου τις χαρακτηρίζουν ανεπαρκείς και κατώτερες των προσδοκιών τους, τονίζοντας ότι δεν δίνουν ουσιαστικές λύσεις στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας.

