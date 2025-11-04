Χωρίς ταξί θα μείνει η Αττική αύριο Τετάρτη και μεθαύριο Πέμπτη

Την Τετάρτη αναμένεται να πραγματοποιηθεί και συγκέντρωση στις 10 π.μ. στη συμβολή των οδών Σπ. Πάτση με τη λεωφόρο Αθηνών.

Οι επαγγελματίες οδηγοί ζητούν ελεύθερη διέλευση στις λεωφορειολωρίδες, αλλαγές στην πολιτική για την ηλεκτροκίνηση και άμεση απόφαση παράτασης της υποχρεωτικής ταξινόμησης αμιγώς ηλεκτρικών ταξί και μεταφορά της υποχρέωσης για το 2035.

Ειδικότερα, το ΣΑΤΑ με ανακοίνωση του καταγγέλει την κυβέρνηση πως βάζει «ταφόπλακα στο επάγγελμα του ταξί, και χαρίζει την δημόσια επιβατική μεταφορά στα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα, σε εφαρμογές πολυεθνικών με σκοπό την μετάβαση του μεταφορικού έργου στα ΕΙΧ και δηλώνει «δεν θα αφήσουμε κανέναν να διαλύσει το επάγγελμά μας».

ΑΠΕ-ΜΠΕ