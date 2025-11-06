Τι λένε τα ζώδια σήμερα (6/11)

Κριός

Σήμερα ολοκληρώνεται το εξάγωνο του Aρη από τον Τοξότη στον 9ο σου με τον Πλούτωνα στον Υδροχόο από τον 11ο σου. Μια δραστήρια ημέρα προβλέπεται η σημερινή με τάση για πετυχημένη δράση. Βασίσου στο ένστικτο σου για να αποφύγεις λάθη. Καλή ημέρα για να εκφράσεις τις επιθυμίες σου και να κάνεις πράγματα που θα σε βγάλουν εκτός ρουτίνας. Σήμερα μπορεί να ταξιδέψεις στο εξωτερικό ή η δράση σου να σχετίζεται με θέματα σπουδών ή νομικών υποθέσεων. Σε κάθε περίπτωση θα έχεις την στήριξη και την βοήθεια από ανθρώπους του φιλικού σου περιβάλλοντος.

Ταύρος

Ολοκληρώνεται το εξάγωνο του Αρη από τον 8ο σου με το Πλούτωνα από τον 10ο σου για να συνειδητοποιήσεις πόσο ισχυρή θέληση έχεις, όταν το θελήσεις πραγματικά και όταν βάλεις κάποιον στόχο. «Ανάγκα και οι Θεοί πείθονται», οπότε, το λιγότερο που έχεις να κάνεις σήμερα, είναι να αφήσεις την παθητική σου φύση στον καναπέ του σπιτιού και να δραστηριοποιηθείς, προκειμένου να κερδίσεις το χαμένο έδαφος στον επαγγελματικό σου χώρο και να προωθήσεις τις φιλοδοξίες σου, αν θέλεις να αυξηθούν τα οικονομικά σου. Αν είσαι ελεύθερος/η επαγγελματίας θα έχεις βελτίωση των οικονομικών σου.

Δίδυμοι

Μια εξαιρετική όψη πρόκειται να ολοκληρωθεί σήμερα ανάμεσα στον Αρη από τον 7ο σου με τον Πλούτωνα από τον 9ο σου, που θα σε βοηθήσει να κλείσεις συμφωνίες. Δεν ξεφεύγεις από τους στόχους σου ούτε για αστείο και αυτό βοηθά στην επίτευξη των στόχων σου, οι οποίοι δεν αποκλείεται να σχετίζονται με το εξωτερικό. Αρκετά θετικά τα μηνύματα στον αισθηματικό τομέα με τον/ην σύντροφο σου να είναι αρκετά δραστήριος/α. Η διάθεση σας θα είναι αρκετά κοινωνική και ευχάριστη και θα έχεις μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα. Μια νομική υπόθεση εξελίσσεται με επιτυχία.

Καρκίνος

Σήμερα ολοκληρώνεται το εξάγωνο του Αρη από τον 6ο σου με το Πλούτωνα από τον 8ο σου. Τα οικονομικά σου αρχίζουν να πηγαίνουν καλά. Θα είσαι αρκετά μεθοδικός/ή στον στόχο σου και δεν υπάρχει περίπτωση, να αναλάβεις κάτι και να μην το φέρεις εις πέρας. Απόλαυσε το ανοιχτό πεδίο δράσης και τις επαγγελματικές προοπτικές που ανοίγονται, χωρίς αναστολές. Πίστεψε στον εαυτό σου και κινήσου στρατηγικά. Οικονομικά, μπορεί να προκύψουν θετικές εξελίξεις μέσα από συνεργασίες, επιδοτήσεις, κεφάλαια ή χρήματα τρίτων. Στον επαγγελματικό τομέα, ο κόπος σου αρχίζει να αναγνωρίζεται.

Λέων

Το εξάγωνο του Αρη από τον 5ο σου με τον Πλούτωνα από τον 7ο σου, που σχηματίζεται σήμερα, ενεργοποιεί τον τομέα των σχέσεων. Σήμερα είσαι γεμάτος/η ενέργεια και διάθεση να εκφραστείς. Είτε πρόκειται για προσωπικές επιδιώξεις είτε για αισθηματικά ζητήματα, έχεις τη δύναμη να διεκδικήσεις αυτό που θέλεις. Αν βρίσκεσαι σε σχέση, μπορεί να υπάρξει έντονη αλληλεπίδραση με τον/την σύντροφό σου, άλλοτε με πάθος και άλλοτε με μια τάση ελέγχου. Σε επαγγελματικό επίπεδο, είναι μια καλή ημέρα για να προωθήσεις έργα ή να ξεκινήσεις κάτι που έχει τη σφραγίδα σου.

Παρθένος

Το εξάγωνο του Αρη από τον 4ο σου με τον Πλούτωνα από τον 6ο σου, που ολοκληρώνεται σήμερα, σε ωθεί να αναλάβεις δράση σε θέματα που αφορούν την οικογένεια και την εργασία σου. Σήμερα έχεις τη διάθεση να βάλεις τάξη, να οργανώσεις καλύτερα το πρόγραμμά σου και να θέσεις βάσεις σε ζητήματα που σε απασχολούν καιρό. Μπορεί να προκύψει μια ευκαιρία επαγγελματικής βελτίωσης ή να ξεκινήσεις ένα σχέδιο που θα αυξήσει την παραγωγικότητά σου. Η αποφασιστικότητα σε βοηθά να λύσεις προβλήματα, αλλά πρόσεξε να μην εξαντλήσεις τον εαυτό σου προσπαθώντας να ελέγξεις τα πάντα.

Ζυγός

Μια αρκετά ευνοϊκή όψη πρόκειται να ολοκληρωθεί σήμερα ανάμεσα στον Αρη από τον 3ο σου με τον Πλούτωνα από τον 5ο σου, που θα σου χαρίσει δημιουργικότητα και επικοινωνιακή δύναμη. Η σκέψη σου είναι γρήγορη και διεισδυτική, κάτι που σε βοηθά να υποστηρίξεις με επιτυχία τα σχέδιά σου. Είναι εξαιρετική ημέρα για να προωθήσεις ιδέες, να διαπραγματευτείς, να γράψεις ή να επικοινωνήσεις τα σχέδια σου. Στον επαγγελματικό τομέα, ευνοούνται οι συμφωνίες και οι συνεργασίες. Στα ερωτικά, η ημέρα μπορεί να φέρει μια γνωριμία μέσα από το διαδίκτυο ή από μια μετακίνηση.

Σκορπιός

Το εξάγωνο του Αρη από τον 2ο σου με τον Πλούτωνα από τον 4ο σου, σε ωθεί να επικεντρωθείς στα οικονομικά σου και σε ζητήματα που αφορούν την οικογένειά σου. Η αποφασιστικότητα σου σε βοηθά να βρεις λύσεις και να διεκδικήσεις αυτά που σου ανήκουν. Εχεις τη δυνατότητα να βελτιώσεις σημαντικά την οικονομική σου κατάσταση μέσα από πρακτικές κινήσεις, ίσως και με τη στήριξη ανθρώπων από το οικογενειακό περιβάλλον. Αν διαπραγματεύεσαι κάτι σχετικό με περιουσιακά, η ημέρα είναι ιδανική για να πετύχεις θετικό αποτέλεσμα. Η ανάγκη σου για ασφάλεια θα είναι αυξημένη.

Τοξότης

Το εξάγωνο του Αρη από το ζώδιό σου στον 1ο σου, με τον Πλούτωνα από τον 3ο σου, σε γεμίζει αυτοπεποίθηση και έντονη διάθεση για δράση. Θα έχεις τη δύναμη να επιβληθείς με τον λόγο σου, να πείσεις και να κινηθείς με τόλμη. Είναι εξαιρετική ημέρα για να ξεκινήσεις κάτι νέο, να επικοινωνήσεις τις ιδέες σου ή να αναλάβεις πρωτοβουλίες που θα σου ανοίξουν νέους δρόμους. Αν έχεις να παρουσιάσεις ένα σχέδιο, μια πρόταση ή να προωθήσεις τον εαυτό σου, σήμερα είναι η στιγμή για να το κάνεις. Στον αισθηματικό τομέα, αν βρίσκεσαι σε σχέση, θα υπάρξει επικοινωνία και διάθεση ανανέωσης.

Αιγόκερως

Το εξάγωνο του Αρη από τον 12ο σου που θα ολοκληρωθεί με τον Πλούτωνα από τον 2ο σου, φέρνει εξελίξεις σε οικονομικά και επαγγελματικά ζητήματα. Παρότι μπορεί να χρειαστεί να κινηθείς παρασκηνιακά ή πιο διακριτικά, οι ενέργειές σου αποδίδουν καρπούς και ενισχύουν την αυτοπεποίθησή σου. Η ημέρα σε βοηθά να βάλεις σε τάξη οικονομικές εκκρεμότητες και να οργανώσεις καλύτερα τα έσοδα σου. Είναι μια καλή ευκαιρία να αναθεωρήσεις τις προσωπικές σου αξίες και να αναγνωρίσεις τη δύναμή σου και τότε ίσως να ανακαλύψεις πως η πραγματική ασφάλεια ξεκινά από μέσα σου.

Υδροχόος

Ολοκληρώνεται το εξάγωνο του Αρη από τον 11ο σου με τον Πλούτωνα στον 1ο σου και σε γεμίζει αποφασιστικότητα και δράση, ιδιαίτερα σε θέματα προσωπικής εξέλιξης, φιλοδοξιών και κοινωνικών επαφών. Σήμερα μπορείς να πετύχεις σημαντικά αποτελέσματα μέσω συνεργασιών, δικτύωσης ή κοινών προσπαθειών με φίλους/ες και ομάδες που σε στηρίζουν. Η αυτοπεποίθησή σου είναι ιδιαίτερα υψηλή, γεγονός που σε βοηθά να προωθήσεις σχέδια που απαιτούν επιμονή και στρατηγική. Αν θέλεις να ξεχωρίσεις ή να προβληθείς σε κοινωνικό ή επαγγελματικό επίπεδο, η σημερινή ημέρα είναι ιδανική.

Ιχθύες

Σήμερα σχηματίζεται το εξάγωνο του Αρη από τον 10ο σου οίκο με τον Πλούτωνα από τον 12ο σου και σε ωθεί να προωθήσεις επαγγελματικούς στόχους και φιλοδοξίες ακόμα κι αν αυτά απαιτούν στρατηγική. Σήμερα έχεις τη δυνατότητα να ενεργήσεις με διακριτικότητα αλλά με μεγάλη αποτελεσματικότητα και οι προσπάθειές σου να φέρουν αναγνώριση ή πρόοδο σε τομείς που σε ενδιαφέρουν. Η διαίσθηση και η ευαισθησία σου είναι σημαντικά εργαλεία για να αποφύγεις λάθη και να κινηθείς σωστά. Μην διστάσεις να εκμεταλλευτείς ευκαιρίες που παρουσιάζονται.