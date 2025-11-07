Στις 14/11 ξεκινούν οι αιτήσεις για την Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση προς τους γονείς και κηδεμόνες που επιθυμούν να λάβουν τα παιδιά τους, ηλικίας έως 6 ετών, με αναπηρία ή αναπτυξιακές διαταραχές ή και με αυξημένες πιθανότητες εμφάνισης αναπτυξιακών διαταραχών, εξατομικευμένες υπηρεσίες Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης. Σκοπός του προγράμματος είναι ο εντοπισμός, η πρόληψη και η ελαχιστοποίηση των περιορισμών για τα παιδιά, η ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους και η οικογενειακή ευημερία.

Το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, μέσω της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, ως φορέα υλοποίησης του έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση με κωδικούς taxis net μέσω της ιστοσελίδας proimi.eetaa.gr.

Την αίτηση μπορούν να υποβάλουν οι γονείς, τα πρόσωπα που ασκούν την γονική μέριμνα και την επιμέλεια, οι ανάδοχοι και επαγγελματίες ανάδοχοι γονείς, οι νόμιμοι εκπρόσωποι βρεφών και παιδιών, από τις 14.11.2025 ώρα 08.00 π.μ. έως τις 5.12.2025 ώρα 11.59 μ.μ.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου τόνισε τη σημασία της πρώιμης παρέμβασης, με τη χρήση επιστημονικών μεθόδων, κυρίως στο φυσικό περιβάλλον του παιδιού και στο πλαίσιο της καθημερινής ρουτίνας και δραστηριότητάς του με την ενεργή συνδρομή της οικογένειας: «Είμαστε έμπρακτα δίπλα στα παιδιά και τις οικογένειες μέσα από ένα απολύτως οικογενειοκεντρικό μοντέλο παρέμβασης. Πρόκειται για μία έγκαιρη και ολιστική παρέμβαση υποστήριξης των παιδιών, των οικογενειών και του περιβάλλοντός τους. Θέτουμε την οικογένεια στο επίκεντρο της παρέμβασης και την στηρίζουμε, ώστε να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και τις ανάγκες που προκύπτουν από την αναπτυξιακή διαταραχή ή την αναπηρία του παιδιού».

Και πρόσθεσε: «Καλούμε τους γονείς και κηδεμόνες παιδιών με αναπηρία ή αναπτυξιακές διαταραχές να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα της Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης. Μαζί τους και εμείς στοχεύουμε στη στήριξη της ανάπτυξης των παιδιών τους από τη βρεφική ηλικία, την ενδυνάμωση των οικογενειών τους και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης».

Σημειώνεται ότι:

- Η «αξία τοποθέτησης» (voucher) για κάθε ωφελούμενο παιδί ανέρχεται σε: οκτακόσια (800) ευρώ ανά μήνα για κατ’ ελάχιστον 20 συνεδρίες ανά μήνα, σε εξακόσια (600) ευρώ ανά μήνα για παροχή κατ’ ελάχιστον 15 συνεδριών ανά μήνα ή τετρακόσια (400) ευρώ ανά μήνα για κατ’ ελάχιστον 10 συνεδρίες ανά μήνα.

- Όλα τα έγγραφα που θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Προγράμματος υπέχουν θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Νόμιμου Εκπροσώπου του υποψήφιου Ωφελούμενου.

- Αιτήσεις ή έγγραφα που αποστέλλονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο πλην της ηλεκτρονικής υποβολής στο πληροφοριακό σύστημα δεν θα γίνονται δεκτά και θα απορρίπτονται.

- Στο Πρόγραμμα θα ενταχθούν και θα λάβουν voucher 2.500 ωφελούμενοι με πλήρη φάκελο κατά τα οριστικά αποτελέσματα.

- Κατά την επιλογή των δυνητικά ωφελούμενων θα λαμβάνονται υπόψη κριτήρια μοριοδότησης που αφορούν στο οικογενειακό εισόδημα, καθώς και στην οικογενειακή και κοινωνική κατάσταση των αιτούντων, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις συμμετοχής. Η αίτηση των ωφελούμενων θα υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω ειδικού πληροφοριακού συστήματος.

- Ο προϋπολογισμός της Πρόσκλησης για τους ωφελούμενους του Προγράμματος ΠΠΠ ανέρχεται σε 12 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ