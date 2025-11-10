“Άρτος” και “μακαρόνια”: Οι κωδικές ονομασίες που έδιναν οι ρασοφόροι στα ναρκωτικά (βίντεο)

Αίσθηση προκαλούν οι τηλεφωνικές συνομιλίες των τριών ρασοφόρων μελών του κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών και μεταναστών που κατέγραψαν οι Αρχές.

Οι ίδιοι κάλυπταν τη δράση τους ως δήθεν φιλανθρωπία και μοίρασμα φαγητού σε τοξικομανείς στη γειτονιά της οδού Λιοσίων όπου ιερουργούσαν, αλλά στην πραγματικότητα διακινούσαν ναρκωτικά στα οποία ήταν και οι ίδιοι εξαρτημένοι

Τον αρχηγικό ρόλο τον είχε μία ημεδαπή και ένας Αλβανός που μαζί έστησαν τους επιχειρησιακούς βραχίονες του κυκλώματος σε Αθήνα και Ρόδο με διακινητές ναρκωτικών και μεταναστών τους ιερείς και στην Φθιώτιδα, όπου βρίσκονταν οι καλλιεργητές της κάνναβης.

Στις συνομιλίες τους που κατέγραψαν οι Αρχές χρησιμοποιούσαν κωδικές ονομασίες για τα ναρκωτικά, όπου «φανουρόπιτα» ήταν η κοκαΐνη και «μακαρόνια», «κεράκι» και «άρτος» ήταν η κάνναβη και το χασίς.

Οι τηλεφωνικές συνομιλίες που τους «έκαψαν»

Χαρακτηριστικές είναι ορισμένες από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες που τους πρόδωσαν ειδικά αυτές του ιερέα που διακινούσε ναρκωτικά στη Ρόδο:

Ιερέας: Ωραία πες μου…πες μου κάτι. Έχεις ένα πακέτο μακαρόνια (χασίς) που χρειάζομαι;

Προμηθευτής: Λεφτά έχω;

Ιερέας: Ναι για αυτό σου λέω. Άκου, άμα έχεις… άμα έχεις να με καλύψεις επειδή είμαστε τρελαμένοι. Θέλουμε ένα πακέτο μακαρόνια και θα σου δώσω εγώ 300 ευρώ.

Σε άλλη συνομιλία με μέλος του κυκλώματος αναφέρεται και με τους άλλους κωδικούς που χρησιμοποιούσαν:

Ιερέας: Σου στέλνω και «άρτο» (χασίς) από τη Παναγία ναι, ναι, ναι.

Μέλος: Εντάξει, εντάξει.

Ιερέας: Τα έχω… τα κανόνισα όλα.

Μέλος: Εντάξει μπράβο, μπράβο. Άναψε και ένα «κεράκι» (τσιγαριλίκι) εκεί τώρα και τα λέμε.

Ιερέας: Αμήν, αμήν, εντάξει.

Σε άλλη συνομιλία με την «εγκέφαλο» του κυκλώματος προέκυψε πως λίγο κόντεψε να προδοθεί σε άσχετο με την δράση τους ιερέα η εγκληματική τους δραστηριότητα, ενώ κάποιος είχε κρεμάσει και πανό με σύνθημα για τους ιερείς:

Ιερέας: Ήρθε ένα μ……..νο ένα τσόλι αυτός ο…. και έπιασε τον πατέρα

Αρχηγικό μέλος: Τι έκανε;

Ιερέας: Και του είπε ότι του χρωστάμε λεφτά από συνάντηση και αυτά… προφανώς μπορεί να του πει για τα ναρκωτικά, δεν ξέρω.

Αρχηγικό μέλος: Τι είπες τώρα ρε;

Ιερέας: Γ….σε τα.

Αρχηγικό μέλος: Έλα. Έλα. Και τι έγραφε το πανό;

Ιερέας: Γ……σε τα Α….ά.

Αρχηγικό μέλος: Τι; Πες.

Ιερέας: Ότι κλέβουμε τα λεφτά του κοσμάκη για να κάνουμε ναρκωτικά και ζιγκολό.

Αρχηγικό μέλος: Τι λες ρε φίλε;

Ιερέας: Άστα…

Αρχηγικό μέλος: Ποιος φαντάζεσαι ότι τα έχει κάνει αυτά;

Ιερέας: Άστα Α….ά, άστα μου έρχεται να τρελαθώ. Μου έρχεται να τρελαθώ.

Αρχηγικό μέλος: Τι λες ρε…. Και ποιος να το έκανε αυτό…

Ιερέας: Τίποτα.

Αρχηγικό μέλος: Ρε συ αλήθεια; Ε;

Ιερέας: Δεν ξέρω Α…..ά, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, το θέμα είναι ότι αυτό για μικρο… για μικροποσά για 300 εδώ, 200 εδώ, αυτό… θα γίνουμε τσ……κι.

Σε μία άλλη συνομιλία με μέλος του κυκλώματος, ένας από τους ιερείς αναφέρει σε μέλος του κυκλώματος ότι είχε αφήσει κάποιες ποσότητες σε μία γλάστρα στην εκκλησία μέχρι να παραλάβουν άλλες ποσότητες:

Ιερέας: Εγώ όμως πραγματικά άφησα αυτό εκεί στην γλάστρα γιατί ήξερα ότι θα ξανασυμβεί τηλεφώνημα και λέω τουλάχιστον στην Α…..α, μην μείνουν έτσι τα παιδιά…»

Ήταν τέτοια η εξάρτηση και των ίδιων στα ναρκωτικά, που έφτασαν στο σημείο να αφαιρούν από τις εικόνες τα τάματα καρκινοπαθών και να τα πουλάνε σε ενεχυροδανειστήρια για να εξασφαλίζουν χρήματα και για τις δικές τους δόσεις.

