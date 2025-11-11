Αντίστροφη μέτρηση για το «Kalamata Dance Cup 2025»

Το Σαββατοκύριακο 15 - 16 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στην Καλαμάτα το 7ο Διεθνές Κύπελλο Χορού «Kalamata Dance Cup 2025» υπό την αιγίδα και υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, του Υπουργείου Τουρισμού, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ), της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Καλαμάτας και του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας.

Η φετινή διοργάνωση αποκτά ξεχωριστή σημασία, φιλοξενώντας για πρώτη φορά το Ελληνικό Ανοιχτό Πρωτάθλημα χοροαθλητισμού, ενισχύοντας τη διεθνή θέση της Καλαμάτας.

Η διεξαγωγή του Φεστιβάλ, το οποίο διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλαμάτας Dance Challenge σε συνεργασία με την PolisArt Κοιν.Σ.Επ. θα πραγματοποιηθεί στο Κλειστό της «Τέντας».

ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

• Σάββατο 15 Νοεμβρίου: Πρωί: Κατηγορίες Κλασσικού - Σύγχρονου Χορού,

Μεσσημέρι: Hip – Hop & Commercial Dance και Απόγευμα: Ελληνικών χορών (ζεϊμπέκικο και χασάπικο).

• Κυριακή 16 Νοεμβρίου: Πρωί Κατηγορίες ΑμεΑ (Para Dance) και Απόγευμα:

Latin American & Ballroom.

Παράλληλα, το Σάββατο και την Κυριακή το βράδυ θα πραγματοποιηθούν δύο λαμπερές

Γιορτές Gala, αφιερωμένες στο πολιτιστικό πρόγραμμα της διοργάνωσης, με την επίσημη

παρουσίαση των Κριτών και των χωρών συμμετοχής, σε ένα εντυπωσιακό ταξίδι

παράδοσης, ρυθμού και διεθνούς φιλίας. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ, θα πραγματοποιηθούν παράλληλες δράσεις και εκπαιδευτικά σεμινάρια χορού από τους καταξιωμένους προσκεκλημένους Διεθνείς Κριτές και προπονητές μας στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, για πρώτη φορά φέτος δωρεάν για όλους τους συμμετέχοντες, προσφερόμενα από τη διοργάνωση του KDC. Τα σεμινάρια θα καλύψουν τα σημαντικότερα είδη χορού του Φεστιβάλ, προσφέροντας μοναδικές ευκαιρίες εκπαίδευσης, έμπνευσης και ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ των συμμετεχόντων.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.kalamatadancecup.com/