Κολυδάς: Δεν χειμωνιάζει, αλλά έρχονται ισχυρές βροχές

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς προειδοποιεί ότι, παρά τις ήπιες θερμοκρασίες των ημερών, το δυτικό ρεύμα θα ενισχύσει τις βροχοπτώσεις στη δυτική χώρα, με ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα σε Ιόνιο και Ήπειρο.

Όπως αναφέρει το newsbeast, σε ανάρτησή του o κ. Κολυδάς τονίζει πως το διήμερο Τρίτης–Τετάρτης απαιτείται αυξημένη προσοχή, καθώς αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής στα βορειοδυτικά.

Ολόκληρη η ανάρτηση του μετεωρολόγου:

