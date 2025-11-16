Κολυδάς: Δεν χειμωνιάζει, αλλά έρχονται ισχυρές βροχές

Όπως αναφέρει το newsbeast, σε ανάρτησή του o κ. Κολυδάς τονίζει πως το διήμερο Τρίτης–Τετάρτης απαιτείται αυξημένη προσοχή, καθώς αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής στα βορειοδυτικά.
Ολόκληρη η ανάρτηση του μετεωρολόγου:
✅Μπορεί -όπως γράψαμε και χθές- να μη "χειμωνιάζει" τις επόμενες ημέρες, καθώς επικραατεί νοτιοδυτικό ρευμα στις ανώτερες στάθμες της ατμόσφαιαρας, ωστόσο αυτό το ΝΔ ρεύμα ευνοεί τις βροχές κυρίως στη δυτική Ελλάδα .
