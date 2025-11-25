Τι λένε τα ζώδια σήμερα (25/11)

Κριός

Η σύνοδος του ανάδρομου Ερμή με την Αφροδίτη στον 8ο σου, φέρνει έντονο προβληματισμό γύρω από οικονομικά θέματα, κοινά σχέδια και προσωπικές σου επιθυμίες. Μπορεί να αναθεωρήσεις αποφάσεις που θεωρούσες τελειωμένες ή να επανεξετάσεις συνεργασίες και συναλλαγές. Οι σχέσεις σου αποκτούν μεγαλύτερο βάθος και είναι πιθανό να συζητηθούν ζητήματα που είχαν μείνει κρυφά ώστε να ξεκαθαρίσουν συναισθηματικές καταστάσεις. Η ημέρα προσφέρει ευκαιρίες να αναθερμάνεις τις σχέσεις σου ή να διορθώσεις παρανοήσεις, αρκεί να παραμείνεις ήρεμος/η και ανοιχτός/ή σε διάλογο.

Ταύρος

Η σύνοδος του ανάδρομου Ερμή με την Αφροδίτη στον 7ο σου, φέρνει μια ημέρα που ενισχύει την εσωτερική σκέψη και την επανεξέταση των σχέσεων, τόσο προσωπικών όσο και επαγγελματικών. Μπορεί να επανεξετάσεις οικονομικές αποφάσεις, συμφωνίες ή υποχρεώσεις που είχαν μείνει ημιτελείς, αλλά και να εκφράσεις συναισθήματα που μέχρι τώρα κρατούσες κρυφά. Είναι μια ευκαιρία να βελτιώσεις την επικοινωνία σου με ανθρώπους που έχουν μεγάλη σημασία για σένα, να φέρεις διευκρινίσεις και να δημιουργήσεις καλύτερη ισορροπία στις σχέσεις σου και κυρίως τις αισθηματικές.

Δίδυμοι

Η σύνοδος του ανάδρομου Ερμή με την Αφροδίτη στον 6ο σου, φέρνει έντονη εστίαση σε θέματα επικοινωνίας, συμφωνιών και προσωπικών σχέσεων. Μπορεί να προκύψουν παρεξηγήσεις που χρειάζονται διευκρίνιση, αλλά και ευκαιρίες να εκφράσεις σκέψεις ή συναισθήματα που μέχρι τώρα δεν εξέφραζες. Η μέρα ευνοεί την αναθεώρηση συμφωνιών, την επανεκτίμηση οικονομικών ή επαγγελματικών υποχρεώσεων και την επίλυση εκκρεμοτήτων με διπλωματία. Η διαίσθηση σου ενισχύεται και σε βοηθούν να κατανοήσεις καλύτερα τις προθέσεις των άλλων και να αποφύγεις παρεξηγήσεις.

Καρκίνος

Η σύνοδος του ανάδρομου Ερμή με την Αφροδίτη στον Σκορπιό και στον 5ο σου, φέρνει έντονη εστίαση σε ζητήματα καρδιάς και δημιουργική έκφραση. Είναι πιθανό να προκύψουν ευκαιρίες για επανασύνδεση με κάποιον/α που έχει σημασία για σένα ή να επαναξιολογήσεις υπάρχουσες σχέσεις με πιο ειλικρινή τρόπο. Ιδανική στιγμή για να εκφράσεις συναισθήματα που έχεις καταπιέσει μέσα σου. Η μέρα ευνοεί επίσης τη σύνδεση με τα παιδιά, τις δημιουργικές δραστηριότητες και όλα όσα φέρνουν χαρά και έμπνευση. Η διπλωματική επικοινωνία και η προσεκτική σκέψη μπορούν να αποτρέψουν παρεξηγήσεις.

Λέων

Η σύνοδος του ανάδρομου Ερμή με την Αφροδίτη στον 4ο σου, στρέφει σήμερα την προσοχή σου στις σχέσεις, την οικογένεια και το σπίτι. Μπορεί να νιώσεις την ανάγκη να συζητήσεις ή να διευκρινίσεις ζητήματα που είχαν μείνει ανοιχτά, αλλά και να εκφράσεις επιθυμίες και συναισθήματα που μέχρι τώρα κρατούσες μέσα σου. Η ημέρα προσφέρει ευκαιρίες να ενισχύσεις τη σύνδεση με αγαπημένα πρόσωπα ή να βελτιώσεις συνεργασίες, αρκεί να είσαι προσεκτικός/ή. Η διαίσθηση σου είναι έντονη και σε βοηθά να καταλάβεις τις ανάγκες των άλλων και να δημιουργήσεις ισορροπία στις σχέσεις σου.

Παρθένος

Η σύνοδος του ανάδρομου Ερμή με την Αφροδίτη στον Σκορπιό και στον 3ο σου οίκο στρέφει την προσοχή σου στην επικοινωνία και τις καθημερινές σχέσεις. Η ημέρα είναι κατάλληλη για να επανεξετάσεις συζητήσεις, να διευθετήσεις εκκρεμότητες και να εκφράσεις σκέψεις ή συναισθήματα που σχετίζονται με το συγγενικό σου περιβάλλον. Η μέρα ευνοεί την ανανέωση επαφών με φίλους/ες ή συνεργάτες, τη σύνδεση με κοντινά πρόσωπα και την επικοινωνία που φέρνει σαφήνεια. Η διπλωματία μπορεί να σε βοηθήσει να αποφύγεις παρεξηγήσεις και να ενισχύσεις την εμπιστοσύνη γύρω σου.

Ζυγός

Η σύνοδος του ανάδρομου Ερμή με την Αφροδίτη στον Σκορπιό και στον 2ο σου, στρέφει την προσοχή σου στα οικονομικά, τις προσωπικές σου αξίες και τα πράγματα που θεωρείς σημαντικά στη ζωή σου. Είναι μια ημέρα κατάλληλη για να επανεξετάσεις συμφωνίες, οικονομικές υποχρεώσεις ή αποφάσεις που αφορούν την ασφάλειά σου. Μπορεί να προκύψουν ευκαιρίες να επαναδιαπραγματευτείς ή να βελτιώσεις οικονομικές συνεργασίες, αλλά και να εκφράσεις τις ανάγκες σου με διπλωματία, ώστε να αποφύγεις παρεξηγήσεις. Η ημέρα ευνοεί την αναθεώρηση των προσωπικών σου προτεραιοτήτων.

Σκορπιός

Η σύνοδος του ανάδρομου Ερμή με την Αφροδίτη στο ζώδιό σου και στον 1ο σου οίκο τονίζει σήμερα τη γοητεία σου, την προσωπική σου παρουσία και τον τρόπο που εκφράζεσαι στον κόσμο. Είναι μια ημέρα κατάλληλη για να επανεξετάσεις σχέσεις, να εκφράσεις συναισθήματα ή να αναθεωρήσεις αποφάσεις που αφορούν προσωπικές επιλογές και φιλίες. Η μέρα προσφέρει ευκαιρίες να ενισχύσεις την αυτοπεποίθησή σου, να ανανεώσεις τη σχέση σου ή να επανασυνδεθείς με τον/ην πρώην σου. Η διαίσθηση και η διπλωματική επικοινωνία ενισχύονται, με αποτέλεσμα να αποφύγεις παρεξηγήσεις.

Τοξότης

Η σύνοδος του ανάδρομου Ερμή με την Αφροδίτη στον Σκορπιό και στον 12ο σου, φέρνει έντονη εστίαση σε μυστικές υποθέσεις ή θέματα που αφορούν διπλές καταστάσεις. Είναι πιθανό να επανεξετάσεις ή να επανασυνδεθείς με πρόσωπα που για διάφορους λόγους δεν είναι εμφανή στη ζωή σου, ενώ η διαίσθησή σου θα σε βοηθήσει να αποφύγεις παρεξηγήσεις. Η ημέρα ευνοεί την ανασκόπηση συναισθημάτων και επιθυμιών που μπορεί να σε επηρεάσουν και να σε ωθήσουν σε αποφάσεις που κρατάς μυστικές. Η επικοινωνία και η διπλωματία είναι απαραίτητες ώστε να αποφευχθούν παρανοήσεις.

Αιγόκερως

Η σύνοδος του ανάδρομου Ερμή με την Αφροδίτη στον Σκορπιό και στον 11ο σου, φέρνει στο προσκήνιο τις φιλίες, τις κοινωνικές σχέσεις και τα συλλογικά σου σχέδια. Είναι μια ημέρα κατάλληλη για να επανεξετάσεις συνεργασίες ή φιλίες που σε ενδιαφέρουν, αλλά και για να επικοινωνήσεις με διακριτικότητα και διπλωματία, ώστε να αποφύγεις παρεξηγήσεις. Η μέρα ευνοεί την ανανέωση σχέσεων με φίλους/ες, την επιβεβαίωση της εκτίμησης και της υποστήριξης που λαμβάνεις, αλλά και την επανεκτίμηση όσων δεν λειτουργούν. Θα έχεις θετικές εξελίξεις μέσα από συλλογικές προσπάθειες.

Υδροχόος

Η σύνοδος του ανάδρομου Ερμή με την Αφροδίτη στον Σκορπιό και στον 10ο σου, στρέφει σήμερα την προσοχή σου στην καριέρα, τη φήμη και τις επαγγελματικές σου σχέσεις. Είναι πιθανό να επανεξετάσεις επαγγελματικές αποφάσεις ή συνεργασίες που είχαν μείνει ημιτελείς, ενώ μπορεί να ανακαλύψεις νέους τρόπους για να ενισχύσεις τη θέση σου ή να αναδείξεις τις ικανότητές σου. Η μέρα ευνοεί τη συναισθηματική και διπλωματική προσέγγιση σε θέματα εργασίας, προσφέροντας ευκαιρίες για επανασύνδεση με συνεργάτες. Η ημέρα μπορεί να φέρει μια όμορφη επαγγελματική εξέλιξη.

Ιχθύες

Η σύνοδος του ανάδρομου Ερμή με την Αφροδίτη στον Σκορπιό και στον 9ο σου, δίνει σήμερα έμφαση σε ταξίδια, εκπαίδευση, φιλοσοφικές αναζητήσεις και επαφές από απόσταση. Είναι μια ημέρα κατάλληλη για να επανεξετάσεις και να επαναδιαπραγματευτείς συμφωνίες ή ιδέες που είχαν μείνει ημιτελείς. Η μέρα ενισχύει τη διαίσθηση και την κατανόηση, για να σε βοηθήσει να δεις καθαρά τις προθέσεις των άλλων. Η επικοινωνία και η διπλωματία είναι απαραίτητες, ενώ μπορεί να προκύψουν ευκαιρίες για επανασύνδεση με πρόσωπα που βρίσκονται μακριά ή για ουσιαστική ανταλλαγή ιδεών.