Διπλό φονικό Φοινικούντας: Σάββατο απολογείται ο 30χρονος που παραδόθηκε αυτοβούλως - Στη φυλακή οι κατηγορούμενοι ως ηθικοί αυτουργοί (βίντεο)

Το Σάββατο στις 11 το πρωί αναμένεται να απολογηθεί ο 30χρονος, που κατηγορείται για συνέργεια στο διπλό φονικό της Φοινικούντας και τ α ξημερώματα παραδόθηκε αυτοβούλως στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

Ο 30χρονος συνέταιρος του επιχειρηματία που φέρεται ως ηθικός αυτουργός βρέθηκε στη Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας στη 1:15 τα ξημερώματα θέτοντας τον εαυτό του στη διάθεση των Αρχών μετά το ένταλμα σύλληψης της Ανακρίτριας Καλαμάτας. Παράλληλα τις τελευταίες ημέρες είχαν κινηθεί διαδικασίες έκδοσης διεθνούς εντάλματος σύλληψης, καθώς υπήρχαν πληροφορίες ότι βρισκόταν εδώ και εβδομάδες στη Γερμανία, αλλά το διεθνές ένταλμα φέρεται να μην είχε ακόμη εκδοθεί.

Αγνωστο παραμένει ακόμα, εάν τελικά ο 30χρονος βρισκόταν όντως στο εξωτερικό ή κρυβόταν κάπου εντός συνόρων.

Ο 30χρονος οδηγήθηκε με περιπολικό της ΟΠΚΕ Μεσσηνίας στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας γύρω στις 10 το πρωί, όπου εκτελέστηκε το ένταλμα σύλληψης του απαγγέλθηκαν κατηγορίες και έλαβε την προβλεπόμενη από τον νόμο προθεσμία για την απολογία του.

Εξάλλου νωρίς σήμερα το πρωί ξεκίνησε και η μεταγωγή των δύο κατηγορούμενων για ηθική αυτουργία από τα κρατητήρια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας προς τις φυλακές. Ειδικότερα ο 31χρονος ανιψιός του δολοφονηθέντος ιδιοκτήτη του κάμπινγκ μεταφέρθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού και ο 32χρονος επιχειρηματίας στις φυλακές Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα.