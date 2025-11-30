Λούτσα: Δεύτερη φορά μέσα σε 5 χρόνια ο 29χρονος οδηγός προκαλεί σοβαρό τροχαίο (βίντεο)

Ο 29χρονος είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα όταν έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε κολώνα, αυτοκίνητα και τέσσερις πεζούς, σκοτώνοντας τον έναν πριν καρφωθεί στον τοίχο οικοδομής.

Επιρρεπής φαίνεται πως ήταν ο 29χρονος οδηγός στη Λούτσα, καθώς και πριν 5 χρόνια, τον Απρίλιο του 2020 είχε προκαλέσει και πάλι σοβαρό τροχαίο στην Βραυρώνα.

Τότε είχε εκτραπεί το αυτοκίνητο που οδηγούσε και ανατραπεί με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του 21χρονου τότε συνοδηγού του.

Ο άτυχος 24χρονος που έχασε την ζωή του, είχε μόλις έρθει από το Βέλγιο όπου ζούσε για να παραβρεθεί στην ορκωμοσία της κοπέλας του που στεκόταν δίπλα του και τραυματίστηκε ελαφρύτερα, όπως και η 22χρονη αδελφή του και η 57χρονη μητέρα του.

Πώς συνέβη το τροχαίο στη Λούτσα

Τα μεσάνυχτα και ενώ κινούνταν επί της Λ. Αρτέμιδος, εντός της πόλης της Αρτέμιδας και έχοντας αναπτύξει πολλαπλάσια ταχύτητα από το όριο των 50 χλμ. που ίσχυε στο σημείο, ο 29χρονος έχασε τον έλεγχο, εξετράπη δεξιά και προσέκρουσε διαδοχικά σε ένα αυτοκίνητο και κολώνα και στη συνέχεια στο δεύτερο αυτοκίνητο και τους τέσσερις πεζούς, σκοτώνοντας τον έναν πριν καρφωθεί στον τοίχο μίας οικοδομής.

Όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο ΚΑΤ, όπως και ο οδηγός που προκάλεσε το δυστύχημα, ο οποίος στη συνέχεια έλαβε εξιτήριο για να οδηγηθεί στον εισαγγελέα με την σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, πρόκληση σωματικών βλαβών και επικίνδυνη οδήγηση.

Από τον οδηγό ελήφθη δείγμα αίματος για τοξικολογικές εξετάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, από το πρώτο άτυπο αλκοτέστ που του έγινε με το σύστημα εκπνοής, το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό ωστόσο οι τοξικολογικές έχει σημασία τι θα δείξουν καθώς ο οδηγός είχε απασχολήσει στο παρελθόν για ναρκωτικά τις Αρχές και δεν μπορεί να αποκλειστεί τυχόν λήψη ουσιών.

