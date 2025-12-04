Τραγωδία στην Πτολεμαΐδα: Εξετράπη λεωφορείο με 40 εργαζομένους της ΔΕΗ

Ο οδηγός του λεωφορείου αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του οχήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr ο οδηγός υπέστη ανακοπή με αποτέλεσμα το λεωφορείο να προσκρούσει σε σιδερένιες προστατευτικές μπάρες, προτού καταλήξει εκτός δρόμου. Ένας από τους επιβαίνοντες όταν κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά φέρεται να έπιασε το τιμόνι πατώντας φρένο και ακινητοποιώντας το λεωφορείο με ασφάλεια. Οι υπόλοιποι επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν με άλλο λεωφορείο στον προορισμό τους.

Παρά τις πυρετώδεις προσπάθειες των γιατρών που επί 45 λεπτά έκαναν ΚΑΡΠΑ στον 56χρονο οδηγό, δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία του πνοή.