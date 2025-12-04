Ενταξη του Ψυχιατρείου Κρατουμένων Κορυδαλλού στο ΕΣΥ

Με στόχο την ουσιαστική αναβάθμιση της φροντίδας ψυχικής υγείας των κρατουμένων και την πλήρη εναρμόνιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, το υπουργείο Υγείας και το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ανακοινώνουν την επίσημη ένταξη του Ψυχιατρικού Καταστήματος Κρατουμένων Κορυδαλλού στο Εθνικό Δίκτυο Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (Ε.Δ.Υ.Ψ.Υ.), ως Ειδικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού (Ε.Κε.Ψ.Υ.Κ.).

Η ένταξη πραγματοποιείται σύμφωνα με τον Νόμο 5129/2024 για την Ολοκλήρωση της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης.

Η ενσωμάτωση του Ε.Κε.Ψ.Υ.Κ. στη 2η Υγειονομική Περιφέρεια (Υ.Πε.) διασφαλίζει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ψυχικής υγείας στους κρατουμένους θα διέπονται από τα ίδια επιστημονικά και λειτουργικά πρότυπα του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.).

Το Ε.Κε.Ψ.Υ.Κ. λειτουργεί ως εξειδικευμένη Μονάδα Ψυχικής Υγείας, με βασικό στόχο την ανάπτυξη όλων των οργανικών του τμημάτων, προσφέροντας ολοκληρωμένη φροντίδα στους ασθενείς-κρατουμένους. Η φροντίδα αυτή καλύπτει νοσηλεία και θεραπεία, ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και κοινωνική επανένταξη.

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη διασύνδεση του Ειδικού Κέντρου τόσο με τις άλλες δομές ψυχικής υγείας της 2ης Υ.Πε., με τα λοιπά σωφρονιστικά καταστήματα, για την βελτίωση της παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε αυτά, όσο και με τα γενικά νοσοκομεία της Αττικής, εξασφαλίζοντας την έγκαιρη πρόσβαση σε επείγουσα και εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.

Από τις αρχές του 2025, έχει ολοκληρωθεί η πρόσληψη οκτώ ψυχιάτρων, ενισχύοντας ουσιαστικά τη στελέχωση και διασφαλίζοντας την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Επιπλέον, το Ε.Κε.Ψ.Υ.Κ. θα συμβάλει ενεργά στην εκπαίδευση των νέων ψυχιάτρων, μέσω της συμμετοχής του στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη χορήγηση της ειδικότητας στην ψυχιατρική.

Ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Λαμπρόπουλος, έκανε λόγο για εποικοδομητική συνεργασία των δύο υπουργείων στον τομέα της Ψυχικής Υγείας, τονίζοντας ότι η προσπάθεια θα συνεχιστεί «για την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και των υπηρεσιών υγείας στα σωφρονιστικά καταστήματα, με σεβασμό στα δικαιώματα των κρατουμένων».

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Υγείας, κ. Βαρτζόπουλος, δήλωσε ότι με την ένταξη του Ειδικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας Κρατουμένων στο Εθνικό Δίκτυο Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας «κάνουμε πράξη μια βαθιά θεσμική αλλαγή. Αναγνωρίζουμε έμπρακτα ότι η ψυχική υγεία των κρατουμένων είναι αναπόσπαστο κομμάτι της δημόσιας υγείας και της κοινωνικής συνοχής. Ενισχύουμε τη φροντίδα, μειώνουμε το στίγμα και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για ουσιαστική επανένταξη και αξιοπρέπεια».

ΑΠΕ-ΜΠΕ