Συνεχίζονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις - Κλειστή η Ε.Ο. Αθηνών - Θεσσαλονίκης

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις συνεχίζονται και σήμερα στο μπλόκο της Νίκαιας, όπου εκατοντάδες τρακτέρ παραμένουν παρατεταγμένα στον κόμβο της εθνικής οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης.

Η κυκλοφορία των οχημάτων πραγματοποιείται μέσω παραδρόμων, υπό τη συνεχή καθοδήγηση και ευθύνη της τροχαίας, προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις και να διασφαλιστεί η ομαλή ροή της κίνησης γύρω από το μπλόκο.

Η παρουσία των αγροτών είναι σταθερή, με τις καθημερινές συνελεύσεις να καθορίζουν τον συντονισμό και τις επόμενες μορφές δράσης.

Σήμερα, Πέμπτη, απόγευμα στο μπλόκο της Νίκαιας αναμένεται η παρουσία φορέων και σωματείων που θα εκφράσουν δημόσια τη στήριξή τους στους αγρότες, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει και συναυλία αλληλεγγύης.

Παράλληλα με τις κινητοποιήσεις στο μπλόκο της Νίκαιας, το Περιφερειακό Συμβουλίο Θεσσαλίας, σε συνεδρίασή του, εξέδωσε ομόφωνο ψήφισμα στήριξης προς τους αγρότες. Στο ψήφισμα επισημαίνεται ότι ο πρωτογενής τομέας αποτελεί κρίσιμο πυλώνα για την οικονομία της Θεσσαλίας και για την κοινωνική συνοχή της περιοχής.

Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας εξέφρασε τη στήριξή του στον αγώνα των αγροτών και έθεσε τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Αρχής και τον εαυτό του στη διάθεσή τους, όσο διαρκεί ο αγώνας τους.

Τα αιτήματα των αγροτών παραμένουν σταθερά και αφορούν πρωτίστως τη μείωση του κόστους παραγωγής, το οποίο -όπως οι ίδιοι τονίζουν- έχει καταστήσει πολλές εκμεταλλεύσεις μη βιώσιμες.

Ζητούν αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία, πλαφόν στο αγροτικό ρεύμα και συνολική μείωση των τιμών σε αγροεφόδια και ζωοτροφές.

Παράλληλα, διεκδικούν κατώτατες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το πραγματικό κόστος παραγωγής και να εξασφαλίζουν αξιοπρεπές εισόδημα. Σταθερό αίτημα αποτελεί και η άμεση καταβολή όλων των οφειλόμενων ενισχύσεων και αποζημιώσεων, καθώς και η ριζική αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να αποζημιώνεται στο 100% η παραγωγή από όλους τους φυσικούς κινδύνους.

Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες της Καρδίτσας και των Τρικάλων

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες της Καρδίτσας και των Τρικάλων που έχουν στηθεί στον αυτοκινητόδρομο Ε65. Οι αγρότες δηλώνουν ότι θα συμμετάσχουν το ερχόμενο Σάββατο στη συγκέντρωση της Πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων στη Νίκαια της Λάρισας για τον συντονισμό των δράσεών τους.

Στο πλευρό τους βρίσκονται, με παρουσία και στον χώρο κάθε μέρα, εργατικά συνδικάτα, φοιτητικοί και συνταξιουχικοί σύλλογοι, λαϊκοί φορείς και σωματεία. Οι αγρότες δηλώνουν ότι είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, όπως συζητούν και αποφασίζουν κατά τη διάρκεια των καθημερινών συνελεύσεων που γίνονται στον χώρο των μπλόκων.

Λαμία: Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών

Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους εμφανίζονται οι αγρότες, που τα τελευταία 24ωρα προχωρούν σε δράσεις είτε αποκλείοντας βοηθητικούς δρόμους, είτε καταλαμβάνοντας διόδια και ανοίγοντας τις μπάρες.

Σήμερα το μεσημέρι, εκπρόσωποι από όλα τα μπλόκα της Στερεάς Ελλάδας, αγρότες και κτηνοτρόφοι, έχουν κληθεί να συμμετάσχουν σε προγραμματισμένη συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας. Στο τραπέζι αναμένεται να τεθούν συνολικά τα αγροτικά ζητήματα, το πλαίσιο των διεκδικήσεων των κινητοποιημένων αγροτών, αλλά και τοπικά θέματα, κυρίως ζητήματα υποδομών.

Η εθνική οδός Αθηνών - Λαμίας παραμένει αποκλεισμένη σε 4 βασικά σημεία. Στον κόμβο του Μπράλου, στον κόμβο της Αταλάντης, στον κόμβο του Κάστρου και στον κόμβο της Θήβας. Παράλληλα, στην Εύβοια αυξήθηκαν σε 3 τα σημεία αποκλεισμού, καθώς εκτός από την Κάνηθο και την Ιστιαία δημιουργήθηκε νέο μπλόκο στην Αυλίδα.

Στη Βοιωτία παραμένει και το μπλόκο στο Σχηματάρι, ενώ στη Φθιώτιδα οι αγρότες εξακολουθούν να βρίσκονται στο Δομοκό, αποκλείοντας την παλαιά εθνική οδό καθώς και την πρόσβαση στον Ε65.

Οι Αστυνομικές Διευθύνσεις Φθιώτιδας και Βοιωτίας δηλώνουν ότι έχουν εξαντλήσει τις δυνατότητες εύρεσης εναλλακτικών διεξόδων, καθώς όλος ο κυκλοφοριακός όγκος από τη Νότια προς τη Βόρεια Ελλάδα αναγκάζεται να διέλθει μέσω της παλαιάς εθνικής οδού από τον κόμβο της ΠΑΘΕ στη Ριτσώνα (75ο χλμ.) και δια μέσω Θήβας, Λιβαδειάς να καταλήξουν στο Μπράλο (203ο χλμ.).

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με απόφαση της αστυνομίας, στα όρια Βοιωτίας-Φθιώτιδας, τα λεωφορεία και τα Ι.Χ. που κατευθύνονται προς Λαμία εκτρέπονται προς την Αταλάντη, ώστε να επανέλθουν στην εθνική οδό και να περιοριστεί η συμφόρηση από την Τιθορέα έως τον Μπράλο, όπου έχουν ήδη σημειωθεί μεγάλα προβλήματα και ατυχήματα.

Αντίστοιχα, όσοι κινούνται από Λαμία προς Αθήνα οδηγούνται επίσης μέσω της παλαιάς εθνικής οδού, ενώ η αστυνομία αναγκάζεται να πραγματοποιεί νέες εκτροπές οχημάτων από τη Θήβα προς την παλαιά εθνική μέσω με κατεύθυνση την Ελευσίνα.

Οι αγρότες στο μπλόκο του Μπράλου, με ανακοινώσεις τους, υπογραμμίζουν ότι θα συνεχίσουν το κλείσιμο όλων των οδικών αξόνων, όπως κάνουν καθημερινά, ανακοινώνοντας νέο αποκλεισμό για μία ώρα, από τις 4 έως τις 5 το απόγευμα.

Ηράκλειο: Συνέχεια των κινητοποιήσεων για τους αγροτοκτηνοτρόφους

Μικρή ομάδα αγροτοκτηνοτρόφων από το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και το Λασίθι, παρέμεινε καθόλη τη διάρκεια της νύχτας έξω από το κτίριο της αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης στο Ηράκλειο αλλά και το κτίριο της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων έργων, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ηρακλείου της ΑΑΔΕ. Οι αγροτοκτηνοτρόφοι συνεχίζουν για τέταρτη μέρα τις κινητοποιήσεις τους, ενώ, όπως έχουν κάνει γνωστό, εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις επόμενες κινήσεις τους, όπως και σχετικές αποφάσεις, αναμένονται μέσα στη διάρκεια της ημέρας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ