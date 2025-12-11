Τι λένε τα ζώδια σήμερα (11/12)

Κριός

Σήμερα σχηματίζεται το τρίγωνο του Ερμή από τον 8ο σου με τον Ποσειδώνα μέσα από τον 12ο σου για να φέρει έντονες διαισθήσεις και δημιουργική φαντασία. Θα έχεις την τάση να ασχοληθείς με οτιδήποτε απόκρυφο, με υπαρξιακά ζητήματα, ενώ γενικότερα τα μυστήρια της ζωής και του θανάτου θα σε γοητεύουν. Μπορεί να σου έρθουν εμπνεύσεις μέσα από διαισθήσεις, που θα σου ανοίξουν νέες προοπτικές. Η φαντασία σου είναι ισχυρή σήμερα και μπορεί να σε οδηγήσει σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Πρόσεξε μόνο να μην χάνεσαι σε ψευδαισθήσεις ή υπερβολικές προσδοκίες.

Ταύρος

Το τρίγωνο του Ερμή στον 7ο σου με τον Ποσειδώνα από τον 11ο σου, θα επηρεάσει τις σχέσεις σου γενικότερα και ειδικότερα τις αισθηματικές αλλά και αυτές με τους συνεργάτες σου. Μπορεί να υπάρξουν στιγμές τρυφερότητας, κατανόησης και αμοιβαίας εμπιστοσύνης, που θα σε βοηθήσουν να πλησιάσεις περισσότερο τα σημαντικά πρόσωπα της ζωής σου. Η φαντασία και η διαίσθησή σου ενισχύονται, δίνοντάς σου τη δυνατότητα να καταλάβεις καλύτερα τις ανάγκες των άλλων. Πρόσεξε μόνο να μην υπερβάλλεις ή να βλέπεις καταστάσεις όπως θα ήθελες να είναι και όχι όπως είναι.

Δίδυμοι

Με το τρίγωνο του Ερμή στον 6ο σου με τον Ποσειδώνα από τον 10ο σου, ονειρεύεσαι ένα ιδανικό εργασιακό περιβάλλον όπου οι ιδέες και οι επιθυμίες σου θα ικανοποιηθούν. Η φαντασία σου σήμερα σε βοηθά να δεις νέες δυνατότητες για επαγγελματική εξέλιξη. Μπορεί να νιώσεις έμπνευση για δημιουργικά σχέδια που αντανακλούν τις προσωπικές σου αξίες. Είναι σημαντικό να κρατάς τα πόδια σου στη γη και να μην παρασυρθείς σε υπερβολικές προσδοκίες. Οι συνεργασίες μπορούν να επωφεληθούν από την ανοιχτή σκέψη, ενώ η μέρα ευνοεί την κατανόηση αναγκών των άλλων.

Καρκίνος

Αν ασχολείσαι με τα καλλιτεχνικά, η αναγνώριση θα έρθει έστω και καθυστερημένα μέσα από την πλούσια και γόνιμη φαντασία που θα σου φέρει το τρίγωνο του Ερμή στον 5ο σου με τον Ποσειδώνα από τον 9ο σου. Θα εκφράζεσαι αρκετά ιδεαλιστικά μέσα από το φλερτ και δεν αποκλείεται να υπάρξει μια επανασύνδεση παλιότερης σχέσης την οποία θα φροντίσεις να σταθεροποιήσεις μέσα από νέες βάσεις. Αν για κάποιους λόγους είχες απομακρυνθεί από τα παιδιά σου, η ημέρα προσφέρεται για να αναθερμάνετε τις σχέσεις σας. Η φαντασία σου ανοίγει δρόμους για νέες εμπειρίες.

Λέων

Θα είσαι αρκετά συναισθηματικός/ή και διαισθητικός/ή και με το τρίγωνο του Ερμή στον 4ο σου με τον Ποσειδώνα από τον 8ο σου, θα δείξεις περισσότερη κατανόηση σε θέματα που απασχολούν τους γονείς και την οικογένειά σου. Η διάθεση για ειλικρινή συζήτηση και ανοιχτή επικοινωνία θα σε βοηθήσει να λύσεις παρεξηγήσεις ή παλιά θέματα που σε βαραίνουν. Η ενσυναίσθηση θα σε φέρει πιο κοντά στα αγαπημένα σου πρόσωπα και θα ενισχύσει τους δεσμούς εμπιστοσύνης. Μπορεί να προκύψουν σημαντικές συνειδητοποιήσεις σχετικά με οικογενειακά ζητήματα ή οικονομικές υποθέσεις.

Παρθένος

Οι σχέσεις με συγγενικά πρόσωπα αποκαθίστανται με το τρίγωνο του Ερμή στον 3ο σου με τον Ποσειδώνα στον 7ο σου, θα δείξεις κατανόηση και ευπιστία απέναντί τους. Παρόμοια διάθεση θα έχεις με τον/ην αγαπημένο/η σου αν είσαι δεσμευμένος/η, αφού θα κάνεις ρομαντικές σκέψεις. Κάποιες σκέψεις και επιθυμίες εκπληρώνονται με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Η μέρα ευνοεί την κατανόηση και την ενσυναίσθηση, ενώ μπορεί να προκύψουν ευχάριστες συζητήσεις που θα ενισχύσουν τους δεσμούς σου. Η φαντασία και η διαίσθησή σου θα σε βοηθήσουν να εκφράσεις τα συναισθήματά σου.

Ζυγός

Η συνέπεια και επιμονή που έχεις δείξει στον εργασιακό χώρο θα ανταμειφθεί, με το τρίγωνο του Ερμή στον 2ο σου με το Ποσειδώνα στον 6ο σου και οι προσδοκίες σου θα εκπληρωθούν με έναν μαγικό τρόπο. Η διάθεση για συζήτηση θα σε βοηθήσει να εκφράσεις όσα κρατούσες μέσα σου για καιρό, δημιουργώντας συνθήκες αμοιβαίας κατανόησης. Η τρυφερότητα και η ευαισθησία θα ενισχύσουν τους δεσμούς με συγγενείς ή τον/την σύντροφό σου. Η διαίσθησή σου θα σε καθοδηγήσει σωστά σε ό,τι αφορά τα συναισθηματικά ζητήματα, ενώ η ευπιστία σου θα σε φέρει πιο κοντά στους άλλους.

Σκορπιός

Με το τρίγωνο του Ερμή στον 1ο σου με τον Ποσειδώνα από τον 5ο σου, θα είσαι αρκετά συναισθηματικός/ή και διαισθητικός/ή, θα έχεις πλούσια φαντασία και αν έχεις καλλιτεχνικές ανησυχίες και δραστηριότητες, θα είσαι δημιουργικός/ή, με την απόδοσή σου να ανεβαίνει επικίνδυνα. Θα τονιστούν ιδιαίτερα η γοητεία, ο μαγνητισμός και η ευαισθησία σου. Η διάθεση για ρομαντισμό θα σε φέρει πιο κοντά σε αγαπημένα πρόσωπα, ενώ η φαντασία σου θα ανοίξει νέους δρόμους για προσωπική έκφραση. Οι ιδέες και η έμπνευσή σου μπορεί να εκφραστούν με τρόπο που εντυπωσιάζει.

Τοξότης

Με το τρίγωνο του Ερμή στον 12ο σου με τον Ποσειδώνα από τον 4ο σου, με ευκολία θα εκφραστείς και θα μπορέσεις να μιλήσεις για πολύ ιδιαίτερα ζητήματα. Η ευαισθησία και η διαίσθησή σου θα σε βοηθήσουν να προσεγγίσεις τα θέματα με τρυφερότητα, χωρίς να προκαλέσεις εντάσεις. Μπορεί να νιώσεις την ανάγκη να μοιραστείς συναισθήματα που κρατούσες για καιρό, δημιουργώντας πιο βαθιές συνδέσεις με τους γύρω σου. Η επικοινωνία θα είναι γόνιμη, ενώ η μέρα ευνοεί την ειλικρίνεια και την ενσυναίσθηση. Μπορεί να προκύψουν λύσεις που θα ανακουφίσουν παλιά προβλήματα.

Αιγόκερως

Τα σχέδια σου είναι πιθανό να υλοποιηθούν και να πετύχεις τους στόχους σου, με το τρίγωνο του Ερμή στον 11ο σου με τον Ποσειδώνα από τον 3ο σου. Μπορείς ακόμη να θέσεις νέους στόχους και μάλιστα να στηριχτείς σε ανθρώπους του φιλικού και συγγενικού περιβάλλοντος σου. Αν μάλιστα οι γνωριμίες σου επεκτείνονται στον πολιτικό κύκλο και σε ανθρώπους επιφανείς που ασκούν εξουσία και διαθέτουν κύρος, μην διαστάσεις να ζητήσεις στήριξη και βοήθεια. Η συνεργασία με φίλους/ες, συνεργάτες ή άτομα με επιρροή μπορεί να φέρει αποτελέσματα που θα ξεπεράσουν τις προσδοκίες σου.

Υδροχόος

Με το τρίγωνο του Ερμή στον 10ο σου με τον Ποσειδώνα από τον 2ο σου, θα εισπράξεις τα εύσημα στον επαγγελματικό σου χώρο για την απόδοσή σου με αποτέλεσμα κάποιες προσδοκίες να ικανοποιηθούν και να επεκταθεί η φήμη σου. Η φαντασία και η δημιουργικότητά σου θα σε βοηθήσουν να προσεγγίσεις με πρωτότυπο τρόπο τις επαγγελματικές προκλήσεις και να ξεχωρίσεις μέσα από τη δουλειά σου. Οι συνεργάτες και οι ανώτεροι θα εκτιμήσουν την αφοσίωση και την ευστροφία σου, δίνοντάς σου ευκαιρίες για νέες επιτυχίες. Η μέρα ευνοεί την αναγνώριση των προσπαθειών σου.

Ιχθύες

Υστερα από κάποιες αναθεωρήσεις, νέες αντιλήψεις και πεποιθήσεις θα μεταβάλλουν ολόκληρη την κοσμοθεωρία σου. Επί πρακτικού είναι πιθανό, με το τρίγωνο του Ερμή στον 9ο σου με τον Ποσειδώνα από τον 1ο σου, ενδέχεται να πραγματοποιήσεις ένα μακρινό ταξίδι στο εξωτερικό που ήταν και είναι όνειρο ζωής. Νομικές υποθέσεις που εκκρεμούν τις εξετάζεις εκ νέου προκειμένου να βρεις λύσεις ενώ δεν αποκλείεται να ξεκινήσεις κάποια μαθήματα. Η μέρα ευνοεί την μάθηση, την προσωπική ανάπτυξη και την επαφή με ανθρώπους ή καταστάσεις που διευρύνουν τους ορίζοντές σου.