Χειμερινό ηλιοστάσιο: Απόψε η μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου

Η πρώτη ημέρα του χειμώνα στο βόρειο ημισφαίριο σηματοδοτείται από το χειμερινό ηλιοστάσιο, το οποίο πραγματοποιείται το βράδυ της Κυριακής (21/12).

Σήμερα, Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, οι πολίτες θα βιώσουν τη μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου, καθώς ο Ήλιος θα φτάσει στο χειμερινό ηλιοστάσιο. Με αυτό το φαινόμενο, ξεκινά τυπικά ο χειμώνας στην Ελλάδα και στο βόρειο ημισφαίριο.

Το χειμερινό ηλιοστάσιο είναι η στιγμή κατά την οποία ο Ήλιος φαίνεται να σταματά, ακριβώς πάνω από τον Τροπικό του Αιγόκερω, το νοτιότερο γεωγραφικό πλάτος που φτάνει κάθε χρόνο. Αυτή η θέση προσφέρει στο νότιο ημισφαίριο τη μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου, με τον Ήλιο να βρίσκεται στη μέγιστη γωνία του στον ουρανό.

Αντίθετα, το βόρειο ημισφαίριο θα απολαύσει μόνο λίγες ακτίνες φωτός. Η ημέρα του χειμερινού ηλιοστασίου καθορίζεται από την κλίση της Γης, η οποία είναι περίπου 23,5 μοίρες.

Πώς καθορίζεται η ημέρα του χειμερινού ηλιοστασίου

Τον Ιούνιο, το Βόρειο Ημισφαίριο είναι στραμμένο προς τον Ήλιο, με αποτέλεσμα ο Ήλιος να διαγράφει μεγαλύτερη και υψηλότερη πορεία στον ουρανό.

Αντίθετα, τον Δεκέμβριο, η Γη γέρνει μακριά από τον Ήλιο και η πορεία του Ήλιου είναι χαμηλότερη και συντομότερη. Για όσους έχουν βαρεθεί τις μικρότερες ημέρες, τα καλά νέα είναι ότι το χειμερινό ηλιοστάσιο σηματοδοτεί την αρχή της αντίστροφης πορείας.

Μετά τις 21 Δεκεμβρίου, οι μέρες αρχίζουν να μεγαλώνουν ξανά, αν και στην αρχή η διαφορά είναι μικρή, μόλις μερικά δευτερόλεπτα. Ωστόσο, αυτό είναι το πρώτο βήμα προς πιο φωτεινές ημέρες.

Πηγή: news247.gr