Επιστροφή πινακίδων από τη Δημοτική Αστυνομία για τα Χριστούγεννα

Επιστροφή πινακίδων από τη Δημοτική Αστυνομία για τα Χριστούγεννα

Τις πινακίδες των οχημάτων τους, που είχαν αφαιρεθεί από τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων, θα μπορούν να παραλάβουν από αύριο Δευτέρα (22/12) οι κάτοχοι αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.

Η δυνατότητα αυτή δίνεται προκειμένου οι πολίτες να διευκολυνθούν στις μετακινήσεις τους στο διάστημα των Χριστουγέννων.

Η επιστροφή των πινακίδων θα γίνεται μετά την καταβολή του αντίστοιχου προστίμου και με την προσκόμιση των απαραίτητων για την παραλαβή τους δικαιολογητικών (άδεια κυκλοφορίας, ασφαλιστήριο συμβόλαιο, αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο ή θεωρημένη εξουσιοδότηση στην περίπτωση που θα τις παραλάβει τρίτος), από τα γραφεία της Δημοτικής Αστυνομίας (Λιοσίων 22), από τις 9 πμ έως τις 2:30 μμ.

Ωστόσο, όπως ανακοινώθηκε, δεν θα επιστραφούν οι πινακίδες και οι άδειες οδήγησης που έχουν αφαιρεθεί από τη Δημοτική Αστυνομία για παραβάσεις αντικοινωνικής στάθμευσης (σε ράμπες ΑμεΑ, Ρ-71, Ρ-72), καθώς και σε περιπτώσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί σχετικές αποφάσεις από δικαστικές Αρχές.

