Αλεξανδρούπολη: Προφυλακίστηκε η μητέρα του 3χρονου που πέθανε από ασιτία

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα η μητέρα 3χρονου αγοριού, που μεταφέρθηκε νεκρό από ασιτία από την ίδια στο Γενικό πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.

Η μητέρα αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας δια παραλείψεως με ενδεχόμενο δόλο για τον θάνατο του παιδιού της στην Αλεξανδρούπολη καθώς όπως φάνηκε από την ιατροδικαστική εξέταση, προήλθε από πολυοργανική λειτουργική ανεπάρκεια και τελικά καρδιακή ανακοπή λόγω της ασιτίας.

Η δικηγόρος της γυναίκας, Μαρία Βρετοπούλου, είπε χαρακτηριστικά με την ιατροδικαστική έκθεση πως «Πέραν της προφορικής κατάθεσης του ιατροδικαστή ενώπιον της ανακρίτριας, δεν έχουμε ιατροδικαστή έκθεση».

Όπως είπε ακόμη στην ΕΡΤ, η μητέρα ισχυρίζεται ότι μέχρι την προηγούμενη μέρα, και το πρωί και το μεσημέρι προσπάθησε να ταΐσει κανονικά το παιδί, που σύμφωνα με τη γυναίκα, είχε πολλά θέματα εδώ και καιρό και η ίδια είχε κάνει προσπάθειες αποδεδειγμένα ακόμη και με ψυχολόγο και επικοινωνούσε μαζί του.

Όπως τόνισε η δικηγόρος, «δεν γνωρίζουμε σήμερα για ποιο λόγο έφτασε το παιδί σε αυτήν την κατάσταση παρά το ότι αποδεδειγμένα υπήρξαν προσπάθειες από το οικογενειακό περιβάλλον για να μην φτάσει εκεί το παιδί και η ίδια δεν αποδέχθηκε ποτέ, ούτε υπέθεσε ποτέ, ούτε αντιλήφθηκε ότι υπάρχει περίπτωση το παιδί να καταλήξει. Είχε μια άλλη εικόνα, δυστυχώς».

Όση ώρα παρέμεινε η μητέρα του 3χρονου στο δικαστικό μέγαρο, τα μέτρα της αστυνομίας ήταν δρακόντεια υπό τον φόβο επεισοδίων, ιδιαίτερα μετά το περιστατικό της επίθεσης που δέχθηκε ο πατέρας της το βράδυ της Κυριακής. Ο παππούς του μωρού, ξυλοκοπήθηκε μέσα στο σπίτι του από άγνωστους με αποτέλεσμα και κατέληξε στο νοσοκομείο.

Πηγή: newsit.gr