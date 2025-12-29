Ένας νεκρός και τρεις αγνοούμενοι μετανάστες στη Σάμο μετά από ναυάγιο (βίντεο)

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας εκ των τεσσάρων αλλοδαπών που αγνοούνται σε θαλάσσια περιοχή βόρεια τη Σάμου κατά τη διάρκεια επιχείρησης έρευνας και διάσωσης από το λιμενικό σώμα.

Η επιχείρηση ξεκίνησε μετά τον εντοπισμό 26 αλλοδαπών στη χερσαία περιοχή Πεταλίδες Σάμου, οι οποίοι ανέφεραν την ύπαρξη τεσσάρων αγνοουμένων στη θαλάσσια περιοχή της βόρειας Σάμου, από στελέχη της ελληνικής αστυνομίας. Στην περιοχή πνέουν άνεμοι ισχύος 5 μποφόρ.

Η επιχείρηση διεξάγεται υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), με τη συμμετοχή ενός πλωτού ανοικτής θαλάσσης του λιμενικού σώματος – ελληνικής ακτοφυλακής, ενός ελικοπτέρου αλλά και ιδιωτικού σκάφους, καθώς και στελεχών του λιμενικού που επιχειρούν από ξηράς.

Πηγή: ertnews.gr