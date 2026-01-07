Σύγκρουση κυβέρνησης-αγροτών για τα αιτήματα των μπλόκων (Βίντεο)

Ο εκπρ. Τύπου του υπ. Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος μίλησε στην « Κοινωνία Ώρα MEGA » για τις σημερινές εξαγγελίες της κυβέρνησης για τους αγρότες.

Η κυβέρνηση δείχνει αποφασισμένη να βάλει τέλος στον κύκλο των διαπραγματεύσεων, ξεκαθαρίζοντας εξαρχής πως δεν υπάρχει δυνατότητα για πρόσθετη οικονομική στήριξη πέρα από τα μέτρα που πρόκειται να ανακοινωθούν.

Το καθοριστικό ζήτημα είναι κατά πόσο οι κυβερνητικές εξαγγελίες θα κριθούν ικανοποιητικές από τον αγροτικό κόσμο, ώστε να υπάρξει επιστροφή στον διάλογο, ή αν, αντίθετα, θα πυροδοτήσουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, με 48ωρο αποκλεισμό δρόμων και τελωνείων την Πέμπτη και την Παρασκευή.

«Θα παρουσιαστεί ένας τρόπος που ο μέσος φόρος κατανάλωσης θα μπορεί να επιστρέφεται στην πηγή. Από τους ελέγχους προέκυψαν 160 εκ. παραπάνω, τα οποία θα τροφοδοτηθούν στους πραγματικούς αγρότες και όχι σε αυτούς που τα έπαιρναν χωρίς να τα δικαιούνται. Θα διευρυνθούν οι δικαιούχοι. Η Μερκοσούρ έχει λυθεί στο μεγαλύτερο κομμάτι της εδώ και πολύ καιρό. Και μάλιστα υπάρχουν και συγκεκριμένες διασφαλίσεις και της ελληνικής πλευράς και των υπόλοιπων αγροτικών οικονομιών σε σχέση με τα προϊόντα τους. για τη Μερκοσούρ υπάρχουν προβλέψεις που διασφαλίζεται η ποιότητα και τα υψηλά στάνταρ όσον αφορά στον τρόπο παραγωγή και προμήθειας αυτών των προϊόντων. Δεν έχει κάτι να φοβηθεί ο Έλληνας αγρότης και ο Έλληνας καταναλωτής από αυτά τα εισαγόμενα σε σχέση με την ποιότητα. Είμαστε μια οικονομία που έχει πάρα πολλούς μεσάζοντες είναι, έτσι δομημένη εδώ και πάρτα πολλά χρόνια όπου δυστυχώς ο μεσάζων παίρνει και ένα κομμάτι από την τιμή», είπε αρχικά.

«Γι΄αυτό τον λόγο θέλουμε να έρθουν στον διάλογο πιο αγρότες ούτως ώστε να κάτσουμε ναι βρούμε μία λύση, πώς ένα κομμάτι της τελικής τιμής του προϊόντος να πηγαίνει στους αγρότες. Το ρεύμα το συζητάμε εδώ και τουλάχιστον 3 βδομάδες. Αυτό που έγινε με τον ΕΛΓΑ ήταν ένα τεχνικό σφάλμα και έγινε γιατί συνδέονται οι πληρωμές του ΕΛΓΑ με τις πληρωμές που γίνονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Λύθηκε σε λίγες ώρες το ζήτημα. Για τους αγρότες δόθηκαν 3,8 δισεκ. ευρώ το 2025. Από την άλλη υπάρχουν χιλιάδες ΑΦΜ αγροτών τα οποία ελέγχονται. Η κυβέρνηση θα ανακοινώσει για το ρεύμα σήμερα ότι θα είναι κοντά στα 8 λεπτά», συνέχισε ο κ. Τσάπαλος.

Ο Κώστας Τζέλας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών συλλόγων Καρδίτσας μίλησε στο MEGA για τις επόμενες κινήσεις των αγροτών.

«Η κυβέρνηση ασχολήθηκε σοβαρά με τα θέματά μας, μετά την γενική συνέλευση των μπλόκων στα Μάλγαρα. Ας το κάνανε νωρίτερα. Λέγαμε ότι θέλουμε διάλογο απλά η κυβέρνηση δεν έκανε διάλογο», σημείωσε μεταξύ άλλων.

Αγρότες: «Θα μας δώσουν τα λεφτά που μας χρωστάνε και θα το κάνουν σαν παροχή»

Ο Λουκάς Βούλγαρης, αντιπρόεδρος του αγροτικού συλλόγου Βοιωτίας και μέλος του Συντονιστικού στο μπλόκο του Κάστρου υπογράμμισε πως, «έχουμε φέτος 500 εκ. πρόστιμο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ από κάτι τύπους που κλάνανε ρεζίλι όλη την Ελλάδα σε όλη την Εξεταστική. Εάν αυτά τα 500 εκ. αντί να ήταν πρόστιμα, είχαν πέσει στον αγροτικό τομέα, σήμερα εμείς δεν θα ήμασταν στον δρόμο. Βγαίνουν οι πολιτικοί και λένε ψέματα στον δρόμο. Θα μας δώσουν τα λεφτά που μας χρωστάνε και θα το κάνουν σαν παροχή. Ένα δεν ενισχύσουν τον αγροτικό τομέα με ένα σοβαρό ποσό, ό,τι ρεύμα και να δώσουν ή πετρέλαιο, δεν ξέρουμε τι να καλλιεργήσουμε».

«Είμαστε εδώ να ακούσουμε τους αγρότες. Να έρθουν στο τραπέζι του διαλόγου», σχολίασε ο κ. Τσάπαλος.