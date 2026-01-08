eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Πέμπτη, 08 Ιανουαρίου 2026

Καλαμάτα: Νέα απόπειρα απάτης από δήθεν εργαζόμενους του ΔΕΔΔΗΕ - Τους κατάλαβε εγκαίρως 82χρονος και τους κατήγγειλε

Καλαμάτα: Νέα απόπειρα απάτης από δήθεν εργαζόμενους του ΔΕΔΔΗΕ - Τους κατάλαβε εγκαίρως 82χρονος και τους κατήγγειλε

Νέα απόπειρα εξαπάτησης από δήθεν εργαζόμενους του ΔΕΔΔΗΕ στην Καλαμάτα με τον 82 ετών υποψήφιο θύμα όμως να μην "τσιμπάει" και να τους καταγγέλλει στην Αστυνομία.

Ειδικότερα το απόγευμα της Τρίτης, ανήμερα των Θεοφανίων, ένας 21χρονος μαζί με έναν συνεργό του πλησίασαν 82χρονο και αφού προσποιήθηκαν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ του ζήτησαν να τους δώσει χρήματα και κοσμήματα. Ο ηλικιωμένος όμως ευτυχώς ήταν υποψιασμένος για τα σενάρια και τις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι επιτήδειοι και όχι μόνο δεν ενέδωσε, αλλά το ανέφερε στην Αστυνομία με αποτέλεσμα το πρωί της Τετάρτης να συλληφθεί από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας ο 21χρονος και να αναζητείται πλέον ο συνεργός του.

 

